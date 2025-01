Markus Lanz diskutiert in seiner gleichnamigen Talkshow am Mittwochabend ausnahmsweise nur mit zwei Gästen. Es geht um dieFDP, die im Umfragetief steckt und deren Wirtschaftspläne von Experten zerpflückt werden. Ein weiteres Thema: die Vorschläge von Robert Habeck zur Abgabe auf Kapitalerträge.

Das sind die Gäste am Mittwoch, 22. Januar, um 00.00 Uhr im ZDF:

Wolfgang Kubicki (FDP): Der Vizevorsitzende der Liberalen erläutert, wie die Liberalen den Wiedereinzug in den Bundestag schaffen wollen, und äußert sich zu den Wirtschaftsplänen seiner Partei sowie zu Parteichef Lindner.

(FDP): Der Vizevorsitzende der Liberalen erläutert, wie die Liberalen den Wiedereinzug in den Bundestag schaffen wollen, und äußert sich zu den Wirtschaftsplänen seiner Partei sowie zu Parteichef Lindner. Katharina Dröge (Grüne): Sie nimmt Stellung zur Debatte um Sozialabgaben auf Kapitalerträge und zu möglichen Koalitionen nach der Bundestagswahl.

FDP und Kubicki bei Lanz im ZDF

Hintergrund I: Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner sieht das Verhältnis Deutschlands zum neuen US-Präsidenten Donald Trump durch die Politik des Außenministeriums unter der Grünen Annalena Baerbock belastet. „Nach Trumps Amtseinführung herrscht Katerstimmung im Auswärtigen Amt“, sagte Lindner der „Bild“ (Mittwoch). „Es steht fest, dass grüne Außenpolitik durch ihre Einseitigkeit den Graben zu unserem wichtigsten Verbündeten USA vertieft hat. Die Belehrungen und Herabwürdigungen von Trump kommen uns nun teuer zu stehen.“

Das Auswärtige Amt hatte im September Äußerungen des damaligen republikanischen Präsidentschaftskandidaten Trump in einem TV-Duell mit der Demokratin Kamala Harris ironisch kommentiert. Trump wiederholte dort die Unterstellung seines damaligen Vize-Kandidaten J.D. Vance, illegal eingewanderte Migranten in Springfield im US-Bundesstaat Ohio äßen Haustiere. US-Medien zufolge waren den Behörden in Springfield derartige Fälle nicht bekannt. Das deutsche Außenministerium nahm darauf in einem Beitrag auf der Plattform X Bezug: „PS: Wir essen auch keine Katzen und Hunde.“ Zuletzt sorgten Warnungen des deutschen Botschafters in den USA, Andreas Michaelis, vor massiven negativen Veränderungen der US-Politik durch den neuen Präsidenten Trump für Wirbel. Die FDP liegt indes in neusten Umfragen unter der 5-Prozent-Hürde und würde den Einzug in den Bundestag demnach verpassen.

Grüne und Dröge bei Lanz