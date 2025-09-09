Lanz heute: Gäste und Themen (9.9.)

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute im ZDF zu Gast?
Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ meldet sich heute Abend um 23.15 Uhr mit einer neuen Ausgabe zurück. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wird wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Zehn Jahre nach den schwerwiegenden und folgenreichen Entscheidungen von Ex-Kanzlerin Angela Merkel geht es um das Thema Migration. Diskutiert wird auch über mögliche Optionen für ein AfD-Verbot.