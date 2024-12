1 Markus Lanz talkt von Dienstag bis Donnerstag im ZDF. Foto: Markus Hertrich/ZDF/dpa

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer war im ZDF zu Gast?











Markus Lanz diskutiert in seiner gleichnamigen Talkshow am Mittwochabend wieder mit verschiedenen Gästen. Es geht um das Aus der Ampel-Koalition und die "D-Day"-Affäre der FDP. Wie die Liberalen sich für den Bundestagswahlkampf aufstellen, ist ebenfalls Thema. Außerdem diskutiert die Runde über die Lage in Syrien.