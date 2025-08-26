Lanz heute: Gäste und Themen (26.8.)

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute im ZDF zu Gast?
Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ meldet sich heute Abend um 22.45 Uhr mit einer neuen Ausgabe aus der rund vierwöchigen Sommerpause zurück. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wird wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Heute geht es um die Kriege in der Ukraine und in Nahost. Außerdem beschäftigen sich die Gäste mit der Innenpolitik und die Lage der Koalition unter Kanzler Merz.