1 Markus Lanz talkt von Dienstag bis Donnerstag im ZDF. Foto: Markus Hertrich/ZDF/dpa

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute im ZDF zu Gast?











Link kopiert



Markus Lanz diskutiert in seiner gleichnamigen Talkshow am Mittwochabend mit seinen Gästen über die Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, die K-Frage bei der SPD sowie die Entwicklungen in der Ukraine - und die Rolle der USA dabei.

Das sind die Themen und Gäste bei Markus Lanz am 20. November um 23.15 Uhr im ZDF: Lesen Sie auch Karl Lauterbach (SPD) - Der Bundesgesundheitsminister erklärt, warum Olaf Scholz für ihn der ideale Kanzlerkandidat ist und wie es gelingen soll, seine Krankenhausreform noch in dieser Legislatur zu verabschieden.

(SPD) - Der Bundesgesundheitsminister erklärt, warum Olaf Scholz für ihn der ideale Kanzlerkandidat ist und wie es gelingen soll, seine Krankenhausreform noch in dieser Legislatur zu verabschieden. Michael Bröcker (Journalist) - Der Chefredakteur von „Table.Media" liefert eine Einordnung der Diskussion um den SPD-Kanzlerkandidaten und bilanziert Karl Lauterbachs Arbeit als Gesundheitsminister.

(Journalist) - Der Chefredakteur von „Table.Media" liefert eine Einordnung der Diskussion um den SPD-Kanzlerkandidaten und bilanziert Karl Lauterbachs Arbeit als Gesundheitsminister. Olivia Kortas (Journalist) - Die Kiew-Korrespondentin der „Zeit“ spricht über die Lage in der Ukraine und sagt, wie man vor Ort über Donald Trump und ein mögliches Friedensabkommen mit dem Aggressor Russland denkt.

(Journalist) - Die Kiew-Korrespondentin der „Zeit“ spricht über die Lage in der Ukraine und sagt, wie man vor Ort über Donald Trump und ein mögliches Friedensabkommen mit dem Aggressor Russland denkt. Rüdiger von Fritsch (Ex-Botschafter) - Der frühere deutsche Botschafter in Moskau erläutert, welche politischen Interessen in den USA, Russland und China maßgeblich für Entwicklungen in der Ukraine sein könnten. Karl Lauterbach, Krankenhausreform und SPD-Kanzlerkandidat bei Lanz im ZDF Hintergrund I: 23 Krankenhäuser in Deutschland machen im laufenden Jahr dauerhaft ihre Pforten dicht - das sind Bilanz und Prognose des Bündnisses Klinikrettung, die am Mittwoch vorgestellt wurden. Das seien nahezu 5000 Beschäftigte und etwa 3000 Betten weniger in der Krankenhausversorgung. Hinzu kämen zahlreiche geschlossene Abteilungen, darunter 13 Geburtshilfestationen bundesweit. Damit habe sich die Zahl der Kreißsäle in den vergangenen 30 Jahren mehr als halbiert. Für das kommende Jahr könnte die Zahl der jährlichen Schließungen bei Umsetzung der Krankenhausreform auf 90 steigen. Laut einer aktuellen Umfrage unter gut 2.500 Personen rechnen etwa zwei Drittel der Befragten daher damit, dass die Krankenhausreform sowie die damit einhergehenden Schließungen die medizinische Versorgung verschlechtern. Die von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vorangetriebene Krankenhausreform ist in der Branche mehr als umstritten. Das Vorhaben, das bereits durch den Bundestag ist, aber im Bundesrat durch das Anrufen des Vermittlungsausschusses noch ausgebremst werden könnte, will eine bessere Finanzierung bei mehr Qualität erreichen. Hierfür werden von den derzeit 1.900 Krankenhäusern in Deutschland zahlreiche schließen müssen. Das hat Lauterbach angekündigt. Er argumentiert, dass die Bettenanzahl und Belegdauer derzeit sowieso zu hoch sind. Als Gegenmittel will er in der Finanzierung von den Fallpauschalen wegkommen und künftig 60 Prozent der Mittel über Vorhaltepauschalen gewissen Leistungen und Mindestvorgaben zusprechen. Hier sehen Kritiker aber große Probleme, da diese Mindestvorgaben noch nicht definiert und Patientenzahlen nur schwer planbar seien. Krieg in der Ukraine bei Lanz im ZDF Hintergrund II: Der Kreml hat Spekulationen über ein mögliches Einfrieren des russisch-ukrainischen Krieges zurückgewiesen. „Der Präsident (Wladimir Putin) hat bereits davon gesprochen, dass ein Einfrieren dieses Konfliktes für uns keine Option ist“, sagte Sprecher Dmitri Peskow in einem Pressegespräch im Hinblick auf Medienberichte zu verschiedenen Szenarien für ein Kriegsende entlang der aktuellen Frontlinie. Moskau wolle weiterhin seine Kriegsziele erreichen. Präsident Wladimir Putin habe dabei mehrfach seine Gesprächsbereitschaft erklärt. Tags zuvor schloss der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit Blick auf die Überlegungen über Möglichkeiten zur Beendigung des Krieges zwar Gebietsabtretungen an Russland kategorisch aus. Er ließ aber Raum für einen zeitweiligen Verlust der Kontrolle über Teile ukrainischen Staatsgebiets bis zu einem Zeitpunkt nach der Regierungszeit Putins. Russland ist im Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert und hält einschließlich der bereits 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim gut ein Fünftel des ukrainischen Staatsgebiets besetzt. ZDF-Mediathek: Lanz heute Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.