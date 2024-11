1 Markus Lanz talkt von Dienstag bis Donnerstag im ZDF. Foto: Markus Hertrich/ZDF/dpa

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute im ZDF zu Gast?











Markus Lanz diskutiert in seiner gleichnamigen Talkshow am Dienstagabend mit seinen Gästen über die Bundestagswahl im kommenden Jahr, die Möglichkeiten für die CDU - sowie über den G20-Gipfel und das Kabinett von Donald Trump. Außerdem geht es um den Krieg in der Ukraine und die Rolle der USA.

Das sind die Themen und Gäste bei Markus Lanz am 19. November um 23.30 Uhr im ZDF: Jens Spahn (CDU) - Der Unionsfraktionsvize nimmt Stellung zur Wiederwahl Donald Trumps, der Zukunft der transatlantischen Beziehungen, dem anstehenden Bundestagswahlkampf und zu möglichen Koalitionsbündnissen.

Ulrike Winkelmann (Journalistin) - Die "taz"-Chefredakteurin analysiert, wie sich die Union in Position für einen Regierungswechsel bringt. Und sie hinterfragt die wirtschaftspolitischen Ansätze der CDU.

Elmar Theveßen (ZDF-Korrespondent) - Zugeschaltet aus Rio de Janeiro bilanziert der Leiter des ZDF-Studios Washington den G20-Gipfel. Zudem informiert er über die neuesten Zugänge in Trumps Administration und Beraterteam.

Carlo Masala (Militär-Experte) - Der Professor der Universität der Bundeswehr München äußert sich zu Joe Bidens Erlaubnis für den ukrainischen Einsatz von ATACMS-Raketen gegen Russland. CDU und Trump bei Lanz im ZDF Hintergrund I:Im heraufziehenden Bundestagswahlkampf sendet die stellvertretende NRW-Ministerpräsidentin Mona Neubaur (Grüne) Annäherungssignale an die CDU und Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz. In Nordrhein-Westfalen sei es allen Unkenrufen zum Trotz gelungen, eine vertrauensvolle und konstruktive Regierungsarbeit zwischen CDU und Grünen zu etablieren, sagte die Landeswirtschaftsministerin dem „Kölner Stadt-Anzeiger". Zwar gebe es zwischen Merz und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst „sicher viele kulturelle und inhaltliche Unterschiede", so Neubaur. „Aber ich würde nicht von vorneherein ausschließen, dass auch mit dem Oppositionsführer im Bund eine konstruktive Zusammenarbeit möglich wäre." Die Grünen müssten sich den „veränderten Realitäten stellen und zum Beispiel in der Innen- und Migrationspolitik neue Antworten finden". Neubaur forderte ihre Partei zu einem fairen Umgang mit Merz auf. Dieser sei ein demokratischer Wettbewerber, mit dem man bei vielen Themen sicher gut streiten könne. „Aber ich rate davon ab, ihn zu dämonisieren." Der CDU-Chef sei zwar ein „knallharter Konservativer". Aber: „Merz ist kein Trump 2.0", sagte Neubaur mit Blick auf den Sieger der US-Präsidentenwahl. Ukraine, Russland und G20-Gipfel bei Lanz im ZDF Hintergrund II: Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat eine "entsprechende" Antwort auf den ukrainischen Beschuss russischen Staatsgebiets mit ATACMS-Raketen angekündigt. "Wenn Raketen mit größerer Reichweite von der Ukraine aus in Richtung russisches Territorium eingesetzt werden, bedeutet dies, dass sie von US-Militärexperten bedient werden", sagte Lawrow am Dienstag nach dem G20-Gipfel vor Journalisten in Rio de Janeiro. Unterdessen bestätigte ein hochrangiger ukrainischer Verantwortlicher der Nachrichtenagentur AFP, dass die Ukraine ATACMS bei einem Angriff auf die russische Region Brjansk eingesetzt habe. Russlands Außenminister Lawrow sagte zu dem ATACMS-Beschuss: "Wir werden dies als eine neue Phase des westlichen Krieges gegen Russland betrachten und entsprechend reagieren." Es handle sich um ein "Zeichen" der Ukraine und ihrer westlichen Verbündeten, dass diese eine Eskalation suchten. ZDF-Mediathek: Lanz heute Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.