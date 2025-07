Lanz heute: Gäste und Themen (9. Juli)

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute im ZDF zu Gast?

Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ meldet sich heute Abend um 23.10 Uhr mit einer neuen Ausgabe zurück. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wird wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Es geht um die Lage der SPD und den schwierigen Start der schwarz-roten Koalition unter einem schwachen Kanzler Friedrich Merz. Auch sexuelle Belästigungen im Schwimmbad sind Thema.

Während die Show ursprünglich einen breiten Mix aus Unterhaltung und Gesprächen mit Menschen mit interessanten Lebensgeschichten bot, hat sich der Fokus seit der Corona-Pandemie 2020 verstärkt in Richtung politischer Diskussionen verschoben.

Last-Minute-Gäste heute bei Lanz

Vier Diskussionsteilnehmer bekommen die Chance, bei Lanz zu einem Millionenpublikum zu sprechen, wobei die Auswahl oft sehr kurzfristig geschieht. Eine Wochenplanung, wie sie früher im Deutschen Fernsehen selbstverständlich war, findet bei Lanz vorab nicht statt.

Lanz-Gäste am Mittwoch, 9. Juli

Alexander Schweitzer, SPD-Politiker: Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident ist seit Neuestem Parteivize. Er äußert sich zum Stromsteuer-Debakel, zum Zustand seiner Partei und zur Wirtschafts- und Migrationspolitik.

Julia Löhr, Journalistin: Die "FAZ"-Redakteurin blickt auf das aktuelle SPD-Umfragetief und auf das Wirken von Parteichef Klingbeil. Zudem spricht sie über die industriepolitischen Herausforderungen Deutschlands.

Kolja Saß, FDP-Kommunalpolitiker: Mehrere Syrer sollen in einem Gelnhausener Schwimmbad Mädchen sexuell belästigt haben. Der FDP-Fraktionschef im dortigen Stadtparlament kritisiert den politischen Umgang damit.

Ahmad Mansour, Psychologe: Der Experte für Extremismus-Prävention äußert sich zu Versäumnissen in der Integrationspolitik. „Mittlerweile ist ein Schwimmbadbesuch zu einem Risikoereignis geworden", sagt er.

Hintergrund I: Die Sendung findet in einer schwierigen Phase für die SPD statt. Alexander Schweitzer, frisch gewählter Parteivize, muss sich zum sogenannten "Stromsteuer-Debakel" äußern, das für zusätzlichen Druck auf die Koalition sorgt. Die FAZ-Journalistin Julia Löhr analysiert das aktuelle SPD-Umfragetief sowie die aktuellen Schwierigkeiten in der Wirtschafts- und Industriepolitik.

Hintergrund II: Die zweite Hälfte der Sendung konzentriert sich auf ein konkretes Ereignis: mutmaßliche sexuelle Belästigungen durch syrische Männer in einem Schwimmbad in Gelnhausen. Kolja Saß als lokaler FDP-Politiker kritisiert den politischen Umgang mit dem Vorfall, während der Psychologe Ahmad Mansour, bekannt für seine Arbeit im Bereich Extremismusprävention, strukturelle Probleme in der Integrationspolitik anspricht. Seine drastische Aussage über Schwimmbadbesuche als "Risikoereignis" trifft einen wunden Punkt. Heftige Debatten gab es im Vorfeld auch um Warnhinweise für Freibäder, die jedoch Zeichnungen mit Täter-Opfer-Umkehr enthielten und damit bei vielen für Empörung sorgten.

Markus Lanz – aktuelle Sendetermine

Mittwoch, 9. Juli 2025 - 23.10 Uhr (Folge 2116)

Donnerstag, 10. Juli 2025 - 23.15 Uhr (Folge 2117)

Wer die Sendung nicht zur Ausstrahlungszeit am Fernsehgerät verfolgen kann, hat die Möglichkeit, Markus Lanz und seine Gäste im ZDF-Livestream oder später in der ZDF-Mediathek anzuschauen. Dort bleiben die Folgen für einen Monat nach der Erstausstrahlung verfügbar.