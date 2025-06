Markus Lanz diskutiert in seiner Talkshow am Donnerstagabend wieder mit verschiedenen Gästen aus Politik und Gesellschaft. Es geht um den Antrittsbesuch von Bundeskanzler Merz bei Donald Trump sowie die deutsch-amerikanischen Beziehungen. Ein weiteres Thema: Der Handelskrieg, den die USA losgetreten haben.

Das sind die Gäste am Donnerstag, 5. Juni um 23.15 Uhr im ZDF:

Karl-Theodor zu Guttenberg (CDU): Nach seiner Tätigkeit als Verteidigungsminister lebte er zehn Jahre in Amerika. Er äußert sich zum heutigen Antrittsbesuch von Kanzler Merz bei US-Präsident Trump.

(CDU): Nach seiner Tätigkeit als Verteidigungsminister lebte er zehn Jahre in Amerika. Er äußert sich zum heutigen Antrittsbesuch von Kanzler Merz bei US-Präsident Trump. Anton Hofreiter (Grüne): Mit Blick auf den von Donald Trump losgetretenen Handelskrieg spricht der Vorsitzende des Europaausschusses über die Herausforderungen der transatlantischen Beziehungen.

(Grüne): Mit Blick auf den von Donald Trump losgetretenen Handelskrieg spricht der Vorsitzende des Europaausschusses über die Herausforderungen der transatlantischen Beziehungen. Michael Bröcker (Journalist): Der "Table.Media"-Chefredakteur begleitet Merz und dessen Delegation auf deren Washington-Reise. Zugeschaltet aus der US-Hauptstadt spricht er über seine Eindrücke.

(Journalist): Der "Table.Media"-Chefredakteur begleitet Merz und dessen Delegation auf deren Washington-Reise. Zugeschaltet aus der US-Hauptstadt spricht er über seine Eindrücke. Hans-Werner Sinn (Ökonom): Der Ex-Präsident des "ifo Instituts für Wirtschaftsforschung" beleuchtet die weltwirtschaftlichen Folgen der US-Zoll- und Fiskalpolitik und äußert sich zu den Risiken einer neuen Finanzkrise.

Merz und seine USA-Reise bei Lanz im ZDF

Hintergrund: Die Zukunft der Nato, der Ukraine-Krieg, der Zollstreit - dies sind die Top-Themen beim Antrittsbesuch von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bei US-Präsident Donald Trump in Washington. Merz traf in der Nacht zum Donnerstag in der US-Hauptstadt ein und sollte später im Weißen Haus empfangen werden. Angesichts der Spannungen im Verhältnis zu den USA seit dem Amtsantritt Trumps wird besonders aufmerksam verfolgt, ob Merz und Trump einen guten persönlichen Draht zueinander finden. Merz wird am Vormittag (11.30 Uhr Ortszeit) vom US-Präsidenten im Weißen Haus empfangen.

In dem anschließenden Vier-Augen-Gespräch sowie bei einem gemeinsamen Mittagessen will er einen persönlichen Draht zu Trump entwickeln und einen Neustart für eine verbesserte Zusammenarbeit bei den außenpolitischen Top-Themen erreichen. Für 12.45 Uhr (Ortszeit) ist eine Pressebegegnung im Oval Office geplant. Seit seinem Comeback ins Weiße Haus im Januar hat der Trump die Verbündeten und Partner mit seiner radikalen America-First-Politik (Amerika zuerst) vor den Kopf gestoßen. In der Nato droht er damit, Partner-Staaten bei zu geringen Militärausgaben den Beistand zu verweigern, bei der Ukraine steht im Raum, dass er ihr die US-Unterstützung verweigert und sie somit an Russland ausliefert, und im Zuge seiner aggressiven Zollpolitik wurden erst am Mittwoch die US-Einfuhrzölle für Stahl und Aluminium verdoppelt.

Was die Nato angeht, hat Merz die Zusage der neuen Bundesregierung im Gepäck, die Verteidigungsausgaben in den kommenden Jahren erheblich zu erhöhen und am Ende fünf Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben, also 3,5 Prozent für Militärausgaben sowie 1,5 Prozent für verteidigungsrelevante Infrastruktur. Die von Trump seit Jahren betriebene Deutschland-Schelte wegen zu geringer Militärausgaben dürfte damit ins Leere laufen. Ende Juni findet der nächste Nato-Gipfel in Den Haag statt, auf dem die Verpflichtung zu höheren Verteidigungsausgaben beschlossen werden soll - die Europäer hoffen dann auf ein klares Bekenntnis der USA zur Allianz.