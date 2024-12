1 Markus Lanz talkt von Dienstag bis Donnerstag im ZDF. Foto: Markus Hertrich/ZDF/dpa

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer war im ZDF zu Gast?











Link kopiert



Markus Lanz diskutiert in seiner gleichnamigen Talkshow am Dienstagabend wieder mit verschiedenen Gästen. Es geht um Olaf Scholz und seinen Ukraine-Besuch. Außerdem diskutiert die Runde um den Sozialstaat und die deutsche Wirtschaft. Ein weiteres Thema: Die wirtschaftlichen Auswirkungen der zweiten Amtszeit von Donald Trump in den USA.