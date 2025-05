Markus Lanz diskutiert in seiner Talkshow am Mittwochabend wieder mit verschiedenen Gästen. Es geht um den Krieg im Gazastreifen, die Nahostreise von Donald Trump und die ersten Tage von Friedrich Merz im Kanzleramt.

Das sind die Gäste am Mittwoch, 14. Mai, um 23.15 Uhr im ZDF:

Jürgen Hardt (CDU): Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion äußert sich zum Krieg im Gazastreifen, den deutsch-israelischen Beziehungen und dem für Donnerstag geplanten Ukraine-Treffen in der Türkei.

(CDU): Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion äußert sich zum Krieg im Gazastreifen, den deutsch-israelischen Beziehungen und dem für Donnerstag geplanten Ukraine-Treffen in der Türkei. Elmar Theveßen (Journalist): Zugeschaltet aus Doha, informiert der Leiter des ZDF-Büros Washington über Hintergründe zur Nahostreise des US-Präsidenten Trump.

(Journalist): Zugeschaltet aus Doha, informiert der Leiter des ZDF-Büros Washington über Hintergründe zur Nahostreise des US-Präsidenten Trump. Anna Lehmann (Journalistin): Die Leiterin des Parlamentsbüros der "taz" kommentiert die ersten Amtstage von Friedrich Merz, der seine Kanzlerschaft mit einer diplomatischen Offensive gestartet hat.

(Journalistin): Die Leiterin des Parlamentsbüros der "taz" kommentiert die ersten Amtstage von Friedrich Merz, der seine Kanzlerschaft mit einer diplomatischen Offensive gestartet hat. Daniel Gerlachr (Nahostexperte): Mit Blick auf die Pläne des israelischen Premiers Netanjahu, den Kampf gegen die Hamas auszuweiten, spricht der "zenith"-Chefredakteur über die Eskalationsgefahr in der Krisenregion.

(Nahostexperte): Mit Blick auf die Pläne des israelischen Premiers Netanjahu, den Kampf gegen die Hamas auszuweiten, spricht der "zenith"-Chefredakteur über die Eskalationsgefahr in der Krisenregion. Thorsten Schroerr (Sanitäter): Viermal war er im Gazastreifen im Einsatz. Über die humanitäre und medizinische Situation sagt er: „Die Lage dort ist sehr angespannt – für die Bevölkerung wie auch für uns Helfer."

Trump, Gaza und Netanjahu bei Lanz im ZDF

Hintergrund: Die notleidende Zivilbevölkerung im Gazastreifen muss sich auf eine neue großangelegte Offensive Israels zur Zerschlagung der palästinensischen Terrororganisation Hamas einstellen. Der Einsatz solle „in den kommenden Tagen“ beginnen, kündigte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gestern an. Ziel sei es, die Hamas vollständig zu besiegen und die verbliebenen Geiseln in ihrer Gewalt zu befreien. UN-Nothilfekoordinator Tom Fletcher kritisierte Israels Umgang mit dem nach außen abgeriegelten Küstengebiet scharf und warnte vor einem „Völkermord“.

Eine neue Militäroffensive dürfte die Notlage der Menschen im dicht besiedelten und nach mehr als anderthalb Jahren Krieg großflächig zerstörten Gazastreifen weiter verschärfen. Schon jetzt seien 2,1 Millionen Palästinenser wegen zurückgehaltener humanitärer Hilfe vom Hungertod bedroht, mahnte Fletcher. „Israel schafft bewusst und schamlos unmenschliche Bedingungen für die Zivilbevölkerung in den besetzten palästinensischen Gebieten“, sagte er vor dem UN-Sicherheitsrat bei einer Sitzung in New York. „Welche Beweise brauchen Sie jetzt noch?“, fragte Fletcher in die Runde des mächtigsten UN-Gremiums. „Werden Sie entschlossen handeln, um Völkermord zu verhindern und die Einhaltung des humanitären Völkerrechts zu gewährleisten? Oder werden Sie stattdessen sagen: "Wir haben alles getan, was wir konnten"?“

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron übte ebenfalls heftige Kritik. „Was die Regierung von Benjamin Netanjahu aktuell macht, ist inakzeptabel“, sagte er im Sender TF1. Humanitäre Hilfe aus Frankreich und anderen Ländern für die Bevölkerung in Gaza werde von Israel blockiert. Die humanitäre Krise sei verheerend, es gebe kein Wasser und keine Medikamente. Macron sprach von einer Schande. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier betonte laut einer Sprecherin bei einem Treffen mit Netanjahu in Jerusalem die Dringlichkeit, „den Zugang der Bevölkerung in Gaza zu humanitären Hilfen wieder zu gewährleisten“. Netanjahu:

Netanjahu sagte bei einem Treffen mit verwundeten Reservisten, die Zerschlagung der Hamas und die Befreiung der im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln gehörten untrennbar zusammen. „In den kommenden Tagen werden wir mit voller Kraft hineingehen, um die Kampagne zu vollenden“, versprach er. Selbst wenn die Hamas anbiete, weitere Geiseln freizulassen, werde Israel den Krieg nicht beenden. Eine zeitlich begrenzte Waffenruhe sei möglich, nicht aber ein dauerhaftes Ende der Kämpfe. Die Armee hatte zuletzt mit der Mobilisierung zehntausender Reservisten begonnen. Israelische Medien berichteten aber, vor einer neuen Offensive solle noch das Ende des dreitägigen Besuchs von US-Präsident Donald Trump in der Golfregion abgewartet werden, der am Dienstag in Saudi-Arabien begann und weitere Stopps in Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten vorsieht.