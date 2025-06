1 Markus Lanz talkt von Dienstag bis Donnerstag im ZDF. Foto: Markus Hertrich/ZDF/dpa

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute im ZDF zu Gast?











Markus Lanz diskutiert in seiner Talkshow am Donnerstagabend wieder mit verschiedenen Gästen aus Politik und Gesellschaft. Die Themen am 12. Juni 2025: Die Politik der Linken in Deutschland - insbesondere im Hinblick auf den Angriffskrieg auf die Ukraine. Außerdem geht es um den Tech-Milliardär Peter Thiel.