Wie geht es weiter mit der Nato? Und Was macht eigentlich die FDP? Das sind zwei der Fragen, die an diesem Mittwoch bei Markus Lanz diskutiert werden. Außerdem geht es um die Sanktionen gegen Russland und ein AfD-Verbot.

Das sind die Gäste am Mittwoch, 2. Juli 2025 um 23.15 Uhr im ZDF:

Lesen Sie auch

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP): Die Vorsitzende der FDP-Delegation im EU-Parlament äußert sich zu den Herausforderungen der NATO, dem Ukrainekrieg und zur Debatte um ein AfD-Verbot.

(FDP): Die Vorsitzende der FDP-Delegation im EU-Parlament äußert sich zu den Herausforderungen der NATO, dem Ukrainekrieg und zur Debatte um ein AfD-Verbot. Dietmar Bartsch (Die Linke): Der ehemalige Vorsitzende der Linksfraktion erläutert seine Kritik an der deutschen Verteidigungs- und Russlandpolitik. Zudem nimmt er Stellung zum Verhältnis seiner Partei zur CDU.

(Die Linke): Der ehemalige Vorsitzende der Linksfraktion erläutert seine Kritik an der deutschen Verteidigungs- und Russlandpolitik. Zudem nimmt er Stellung zum Verhältnis seiner Partei zur CDU. Benjamin Hilgenstock (Ökonom): Der Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik ordnet die Wirkung bisheriger Sanktionen gegen Russland ein und erklärt Methoden, mit denen sie umgangen werden.

(Ökonom): Der Experte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik ordnet die Wirkung bisheriger Sanktionen gegen Russland ein und erklärt Methoden, mit denen sie umgangen werden. Eva Quadbeck (Journalistin): Die Chefredakteurin des "RedaktionsNetzwerks Deutschland" blickt auf die FDP nach ihrem Ausscheiden aus dem Bundestag und auf die aktuellen Uneinigkeiten zwischen Union und SPD.

Strack-Zimmermann bei Lanz im ZDF

Hintergrund I: Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann ist am Sonntag mit dem Janusz-Korczak-Preis für Menschlichkeit ausgezeichnet worden. Seit Jahrzehnten engagiere sich Strack-Zimmermann für Demokratie, Freiheit und insbesondere gegen Antisemitismus, teilte die Europäische Janusz Korczak Akademie (EJKA) mit. Sie werde zudem gewürdigt für ihre klaren Worte und ihr entschlossenes Handeln angesichts globaler Krisen, darunter auch zum Ukraine-Krieg und zum Hamas-Terroranschlag auf Israel vom 7. Oktober 2023.

„Wir müssen nicht nur hinter unseren jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern stehen, sondern uns auch sichtbar vor sie stellen“, sagte Strack-Zimmermann laut Mitteilung. Die FDP-Politikerin ist seit 2024 Mitglied des Europäischen Parlaments, wo sie Vorsitzende des Sicherheits- und Verteidigungsausschusses ist. Von 2017 bis 2024 saß sie im Bundestag, sie gilt als Expertin für Verteidigungs- und Militärfragen.

Nato, Russland und Ukraine bei Lanz im ZDF

Hintergrund II: Ukrainische Rüstungsunternehmen sollen künftig im Nato-Staat Dänemark Waffen und Munition produzieren können. Wie der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen in Kopenhagen ankündigte, gibt es derzeit Gespräche über das Thema mit der ukrainischen Regierung. „Ich denke, wir werden die Ergebnisse davon im September oder Oktober sehen“, erklärte er. Als Beispiele für Rüstungsgüter, die in Dänemark hergestellt werden könnten, nannte er Drohnen und Raketen.

Eine Produktion in Dänemark würde es ukrainischen Unternehmen unter anderem ermöglichen, die Herstellung deutlich sicherer vor russischen Angriffen zu machen. Sollte Russland Standorte in Dänemark angreifen, würde Moskau nämlich das Risiko eines Gegenschlags der Nato eingehen. Die politischen Gespräche sind nach Angaben von Poulsen notwendig, weil es für ukrainische Rüstungsunternehmen derzeit rechtlich nicht möglich ist, ihre Produktion in andere europäische Länder zu verlagern. Dafür müsse in der Ukraine erst neue Gesetzgebung geschaffen werden, sagte er. Poulsen äußerte sich in einer Pressekonferenz zur gerade begonnenen dänischen EU-Ratspräsidentschaft. Sie steht unter dem Motto „Ein starkes Europa in einer sich verändernden Welt“ und will sich insbesondere auf Sicherheitsfragen und die Wettbewerbsfähigkeit der EU fokussieren.