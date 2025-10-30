Markus Lanz heute - Gäste und Themen (30.10.)

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute im ZDF zu Gast?

Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ meldet sich heute Abend um 23.15 Uhr mit einer neuen Ausgabe zurück. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wird wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Es geht um den Ukraine-Krieg, der nach wie vor die Gemüter bewegt. Zu Gast ist untern anderem die BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht, mit Fundamentalkriti, an der deutschen Außenpolitik. Auch ein Putin-Opfer kommt zu Wort.

Während die Show ursprünglich einen breiten Mix aus Unterhaltung und Gesprächen mit Menschen mit interessanten Lebensgeschichten bot, hat sich der Fokus seit der Corona-Pandemie 2020 verstärkt in Richtung politischer Diskussionen verschoben. Die Lanz-Sendung wird täglich in Hamburg-Altona aufgezeichnet.

Last-Minute-Gäste heute bei Lanz

Vier Diskussionsteilnehmer bekommen die Chance, bei Lanz zu einem Millionenpublikum zu sprechen, wobei die Auswahl oft sehr kurzfristig geschieht. Eine Wochenplanung, wie sie früher im Deutschen Fernsehen selbstverständlich war, findet bei Lanz vorab nicht statt.

Lanz-Gäste am Donnerstag, 30. Oktober

Sahra Wagenknecht, BSW-Vorsitzende: Sie spricht über die Rolle ihrer Partei in der außerparlamentarischen Opposition und erläutert zudem ihre Kritik an der deutschen Sicherheits- und Russlandpolitik.

Kerstin Münstermann, Journalistin: Kurz vor der BSW-Klausurtagung äußert sich die Leiterin der Parlamentsredaktion der "Rheinischen Post" zu Zustand und Perspektiven der Wagenknecht-Partei.

Carlo Masala, Militärexperte: Mit Blick auf die jüngsten russischen Provokationen an den NATO-Außengrenzen spricht der Professor der Universität der Bundeswehr München über mögliche Expansionsbestrebungen Putins.

Maria Aljochina: Als Teil der russischen Protestgruppe "Pussy Riot" wurde sie 2012 zu zwei Jahren Straflager verurteilt. Sie schildert, wie rigoros und unmenschlich der Kreml mit Oppositionellen umgeht.

Hintergrund I: Spannungen zwischen Ost und West, wachsende Sicherheitsrisiken und die Rolle der politischen Opposition in Deutschland stehen im Mittelpunkt dieser Markus-Lanz-Ausgabe. Es geht um die Frage, wie Europa und Deutschland auf die Zuspitzung im Verhältnis zu Russland reagieren soll – und welche Verantwortung neue politische Kräfte im Inland übernehmen können.

Die BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht erläutert die strategische Rolle ihrer Partei als außerparlamentarische Oppositionskraft. Journalistin Kerstin Münstermann analysiert kurz vor der BSW-Klausurtagung den Zustand und die Chancen der neuen Partei – zwischen Protestbewegung, linker Tradition und Machtanspruch.

Hintergrund II: Militärexperte Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr München ordnet die jüngsten russischen Provokationen an den NATO-Außengrenzen ein und erklärt, welche militärischen und politischen Ziele Putin dabei mutmaßlich verfolgt. Möglicherweise geht es ihm ja gar nicht um Eroberungen, zumal Russland dazu materiell auch gar nicht in der Lage wäre? Die russische Aktivistin Maria Aljochina, einst Mitglied der Protestgruppe Pussy Riot, berichtet eindrucksvoll von ihren persönlichen Erfahrungen mit dem Unterdrückungsapparat des Kremls und zeichnet ein bedrückendes Bild politischer Repression in Russland.

Markus Lanz – aktuelle Sendetermine

Donnerstag, 30. Oktober 2025, 23.20 Uhr im ZDF

Wer die Sendung nicht zur Ausstrahlungszeit am Fernsehgerät verfolgen kann, hat die Möglichkeit, Markus Lanz und seine Gäste im ZDF-Livestream oder später in der ZDF-Mediathek anzuschauen. Dort bleiben die Folgen für einen Monat nach der Erstausstrahlung verfügbar.