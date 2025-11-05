Markus Lanz heute - Gäste und Themen (5.11.)

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute im ZDF zu Gast?
Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ meldet sich heute Abend um 24 Uhr (nach den Fußball-Übertragungen) mit einer neuen Ausgabe zurück. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wird wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Es geht um das Thema Krieg, Gewalt und Spionage - aus einer ganz persönlichen Perspektive von zwei Gästen. Die ARD-Konkurrenz mit Sandra Maischberger beschäftigt sich indes ebenfalls mit dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine (Mittwoch, 22.50 Uhr, Das Erste).