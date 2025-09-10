Lanz heute mit Palmer (10.9.)

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute im ZDF zu Gast?

Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ meldet sich heute Abend um 23.15 Uhr mit einer neuen Ausgabe zurück. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wird wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Es geht um das Thema "Wir schaffen das - oder auch nicht". Zehn Jahre nach den folgenreichen Entscheidungen von Ex-Kanzlerin Angela Merkel diskutieren andere über die hinterlassene Situation - an vorderster Front auch der Tübinger OB Boris Palmer (parteilos) immer wieder bei Lanz.

Während die Show ursprünglich einen breiten Mix aus Unterhaltung und Gesprächen mit Menschen mit interessanten Lebensgeschichten bot, hat sich der Fokus seit der Corona-Pandemie 2020 verstärkt in Richtung politischer Diskussionen verschoben. Die Lanz-Sendung wird täglich in Hamburg-Altona aufgezeichnet.

Last-Minute-Gäste heute bei Lanz

Die Diskussionsteilnehmer bekommen die Chance, bei Lanz zu einem Millionenpublikum zu sprechen, wobei die Auswahl oft sehr kurzfristig geschieht. Eine Wochenplanung im eigentlichen Sinn findet bei Lanz in der Regel nicht statt.

Lanz-Gäste am Mittwoch, 10. September

Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen: Zehn Jahre nach Merkels „Wir schaffen das!“ spricht der Tübinger OB über die migrations- und kommunalpolitischen Herausforderungen seiner Stadt.

Zehn Jahre nach Merkels „Wir schaffen das!“ spricht der Tübinger OB über die migrations- und kommunalpolitischen Herausforderungen seiner Stadt. André Neumann, Politiker: Der Oberbürgermeister (CDU) der thüringischen Stadt Altenburg war Mitglied der "Initiative für einen handlungsfähigen Staat". Er äußert sich zum Reformbedarf der Sozialsysteme.

Der Oberbürgermeister (CDU) der thüringischen Stadt Altenburg war Mitglied der "Initiative für einen handlungsfähigen Staat". Er äußert sich zum Reformbedarf der Sozialsysteme. Jutta Steinruck, OB Ludwigshafen: Seit 2015 hat ihre Stadt tausende Geflüchtete aufgenommen, was u.a. die Schulen überlastet. Die parteilose Politikerin erläutert, wie sie beim Bund um mehr Fördermittel kämpft.

Seit 2015 hat ihre Stadt tausende Geflüchtete aufgenommen, was u.a. die Schulen überlastet. Die parteilose Politikerin erläutert, wie sie beim Bund um mehr Fördermittel kämpft. Astrid Klinkert-Kittel, Landrätin: Die SPD-Politikerin des niedersächsischen Landkreises Northeim spricht über die überbordende Bürokratie in der Verwaltung: „Es gibt Strukturen, die grundlegend geändert werden müssen.“

Hintergrund I: Zehn Jahre nach Angela Merkels vielzitierter und umstrittener Aussage „Wir schaffen das“ diskutiert Markus Lanz mit vier Kommunal- und Lokalpolitikern über die anhaltenden Herausforderungen der Migrations- und Sozialpolitik in Deutschland. Dabei rücken besonders die Städte und Landkreise in den Fokus, die seit Jahren unter steigenden Belastungen durch Zuwanderung, bürokratische Hürden und chronisch unterfinanzierte Sozialsysteme stehen.

Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen, berichtet von seinen praktischen Erfahrungen als Stadtoberhaupt und benennt die Spannungsfelder zwischen Integration, knappen Ressourcen und rechtlichen Rahmenbedingungen. Sein Amtskollege André Neumann aus Altenburg kritisiert den Reformstau im Sozialwesen und betont die Notwendigkeit eines handlungsfähigen Staates.

Jutta Steinruck, Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen, schildert, wie die Aufnahme vieler Geflüchteter ihre Kommune – insbesondere Schulen und soziale Einrichtungen – an die Grenzen bringt, während sie in Berlin und beim Bund um zusätzliche Hilfen ringt.

Hintergrund II: Die niedersächsische Landrätin Astrid Klinkert-Kittel setzt den Fokus auf strukturelle Probleme: Sie beschreibt, wie überbordende Bürokratie die Kommunen lähmt und grundlegende Reformen in der Verwaltung blockiert.

In der Diskussion geht es damit nicht nur um Migration, sondern auch um die Kernfrage politischer Handlungsfähigkeit in einem föderalen Staat – und um die Perspektiven für Städte und Gemeinden, deren Herausforderungen letztlich den Alltag vieler Bürger prägen.

Markus Lanz – aktuelle Sendetermine

Mittwoch, 10. September 2025 - 23.15 Uhr

- 23.15 Uhr Donnerstag, 11. September 2025 - 23.15 Uhr

Wer die Sendung nicht zur Ausstrahlungszeit am Fernsehgerät verfolgen kann, hat die Möglichkeit, Markus Lanz und seine Gäste im ZDF-Livestream oder später in der ZDF-Mediathek anzuschauen. Dort bleiben die Folgen für einen Monat nach der Erstausstrahlung verfügbar.