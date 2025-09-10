Lanz heute mit Palmer (10.9.)

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer ist heute im ZDF zu Gast?
Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ meldet sich heute Abend um 23.15 Uhr mit einer neuen Ausgabe zurück. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wird wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Es geht um das Thema "Wir schaffen das - oder auch nicht". Zehn Jahre nach den folgenreichen Entscheidungen von Ex-Kanzlerin Angela Merkel diskutieren andere über die hinterlassene Situation - an vorderster Front auch der Tübinger OB Boris Palmer (parteilos) immer wieder bei Lanz.