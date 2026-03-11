Lanz gestern: „Rehaugen-Video“ und Strobl-Vorwürfe an die Grünen

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag interessante Gäste in seiner Sendung. Wer war gestern im ZDF eingeladen?
Hochspannung bei Markus Lanz am Dienstagabend nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg, die ironischerweise mit dem Weltfrauentag am 8. März zusammenfiel. Fünf Gäste diskutierten in der Sendung über zwei große Themen: eine erste Wahlanalyse und die Lage am Persischen Golf. Für den in alle Richtungen nachhakenden Lanz ging es dabei unter anderem auch um die Grünen und die hypothetische Frage, was Cem Özdemir angeblich vom „Rehaugen-Video“ gewusst haben könnte.