Lanz gestern mit Palmer (10.9.)

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer war im ZDF zu Gast?
Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ hat sich mit einer besonderen Ausgabe zurückgemeldet. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wurde wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Es ging um das Thema "Wir schaffen das - oder auch nicht". Zehn Jahre nach den folgenreichen Entscheidungen von Ex-Kanzlerin Angela Merkel diskutieren inzwischen andere über die hinterlassene Situation - an vorderster Front auch der Tübinger OB Boris Palmer (parteilos) immer wieder bei Lanz.