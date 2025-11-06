Markus Lanz gestern - Gäste und Themen (5.11.)

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Wer war gestern im ZDF zu Gast?

Die beliebte ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ hat sich mit einer neuen Ausgabe zurückgemeldet. Die Sendung, die seit 2008 ein fester Bestandteil des ZDF-Programms ist, wurde wie gewohnt von Markus Lanz moderiert. Es ging um das Thema Krieg, Gewalt und Spionage - aus einer ganz persönlichen Perspektive von zwei Gästen. Die ARD-Konkurrenz mit Sandra Maischberger beschäftigte sich indes ebenfalls mit dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine (Mittwoch, 22.50 Uhr, Das Erste).

Während die Show ursprünglich einen breiten Mix aus Unterhaltung und Gesprächen mit Menschen mit interessanten Lebensgeschichten bot, hat sich der Fokus seit der Corona-Pandemie 2020 verstärkt in Richtung politischer Diskussionen verschoben. Die Lanz-Sendung wird täglich in Hamburg-Altona aufgezeichnet.

Last-Minute-Gäste heute bei Lanz

Die Diskussionsteilnehmer bekommen die Chance, bei Lanz zu einem Millionenpublikum zu sprechen, wobei die Auswahl oft sehr kurzfristig geschieht. Eine Wochenplanung, wie sie früher im Deutschen Fernsehen selbstverständlich war, findet bei Lanz vorab nicht statt.

Lanz-Gäste am Mittwoch, 5. November

Ibrahim Naber, Kriegsreporter: Der "Welt"-Journalist und sein Team sind in der Ukraine bei einem russischen Drohnenangriff nur knapp dem Tod entgangen: „Es gab eine Riesen-Explosion, die uns alle weggeschleudert hat.“

Der "Welt"-Journalist und sein Team sind in der Ukraine bei einem russischen Drohnenangriff nur knapp dem Tod entgangen: „Es gab eine Riesen-Explosion, die uns alle weggeschleudert hat.“ Florian Flade, Journalist: Der Investigativreporter (u.a. WDR) berichtete von seiner Recherche zu russischen Atomwaffen in der Arktis und einem Unterwasser-Spähsystem, für das westliche Technologie beschafft wurde.

Hintergrund I: In dieser Ausgabe von Markus Lanz stand der Krieg in der Ukraine im Mittelpunkt – geschildert aus der Perspektive von Reportern, die an den Brennpunkten des Geschehens arbeiten und über verdeckte militärische Entwicklungen berichten.

Der Welt-Journalist Ibrahim Naber hat den Krieg hautnah erlebt: Er schilderte, was ein solcher Moment mit einem Reporter macht, wie gefährlich Recherchen im Frontgebiet sind – und wie sich das Land nach über drei Jahren Krieg verändert hat.

Hintergrund II: Investigativjournalist Florian Flade (u. a. WDR) berichtete von seinen Recherchen zu russischen Atomwaffenaktivitäten in der Arktis. Er beschrieb ein geheimes Spähsystem unter Wasser, das offenbar teilweise mit westlicher Technologie aufgebaut wurde, und erläuterte, welche brisanten sicherheitspolitischen Risiken diese militärischen Entwicklungen für Europa und die NATO bergen.

So ergab sich ein Blick auf Russlands globale Machtstrategien, die brutale Realität des Krieges – und den Mut jener, die darüber berichten.

Markus Lanz – aktuelle Sendetermine

Mittwoch, 5.11.2025, 24 Uhr

Donnerstag, 6.11.2025, 23.15 Uhr

Wer die Sendung nicht zur Ausstrahlungszeit am Fernsehgerät verfolgen kann, hat die Möglichkeit, Markus Lanz und seine Gäste im ZDF-Livestream oder später in der ZDF-Mediathek anzuschauen. Dort bleiben die Folgen für einen Monat nach der Erstausstrahlung verfügbar.