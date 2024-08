Lanz-Dampf-Festival in Seifertshofen: Panzer- und Oldtimer-Fans feiern bei bestem Wetter

37 Rund 20.000 Menschen werden an diesem Wochenende auf dem Lanz-Dampf-Festival in Eschach-Seifertshofen erwartet. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur-Stuttgart

Das Lanz-Dampf-Festival lockt jedes Jahr Tausende Besucher in die überschaubare Gemeinde Eschach-Seifertshofen. Auch an diesem Wochenende bestaunen wieder zahlreiche Technikfanatiker Panzer, Traktoren und Oldtimer.











PS-starke Dampfmaschinen, Panzer auf staubigem Boden und lautstarker Heavy-Metal-Sound sind an diesem Wochenende in Eschach-Seifertshofen geboten. Denn auf dem Gelände des Schwäbischen Bauern- und Technikmuseums findet wieder das alljährliche Lanz-Dampf-Festival statt. Auf dem riesigen Gelände tummeln sich an diesen Tagen rund 20.000 Menschen in der kleinen Gemeinde zwischen Schwäbisch Gmünd und Gaildorf.