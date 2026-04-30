Langzeitperspektive: Benzin inflationsbereinigt nicht teurer als vor 15 Jahren

Der April wird voraussichtlich der teuerste Tankmonat aller Zeiten sein. Doch wie sieht es aus, wenn man berücksichtigt, dass die Preise auch allgemein steigen?
München/Wiesbaden - Millionen Autofahrer ächzen unter den hohen Spritpreisen. Sowohl bei Benzin als auch bei Diesel wird der April voraussichtlich der teuerste Monat aller Zeiten sein, wie sich aus Daten des ADAC abschätzen lässt. In der Spitze war Diesel so teuer wie nie, Superbenzin verpasste seinen Rekord aus dem Jahr 2022 nur knapp. Doch inflationsbereinigt sind die Preise nicht mehr so außergewöhnlich.