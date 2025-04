Seit rund 13 Jahren sind Rebecca Mir (33) und Massimo Sinató (44) ein Paar - wie das Kennenlernen damals bei "Let's Dance" ablief, hat die GNTM-Teilnehmerin und Moderatorin nun im Podcast von Barbara Schöneberger (51) verraten.

Die Moderatorin von "Mit den Waffeln einer Frau" berichtet zuerst von ihren eigenen, kurzen Tanzerfahrungen mit dem Profitänzer und schwärmt: "Da muss man sich ja fast übernatürlich gegen wehren, wenn du mit jemandem tanzt und beide sind Single oder beide haben was weiß ich was... Also das ist ja ein Wahnsinn, sich dann nicht zu verlieben, glaube ich."

"Das war kein Speed-Dating, das war Langsam-Dating"

So schnell ging es bei Mir und Sinató aber nicht. "Ich glaube ich bin da ein bisschen langsam", erklärt Mir. "Ich brauche da ein bisschen Zeit." Allerdings funktionierte es direkt gut mit dem Paar: "Massimo war natürlich sehr charmant von Anfang an und konnte gut tanzen, das hat natürlich super funktioniert. Ich glaube, das hat sich mit der Zeit irgendwie so ergeben, weil wir von Anfang an auf einer Wellenlänge waren."

Zudem verbrachten die zwei während der Monate, in denen die Show lief, extrem viel Zeit miteinander, erinnert sich Mir: "'Let's Dance' geht ja vier Monate und dann waren wir jeden Tag zehn Stunden zusammen im Trainingssaal. Das war kein Speed-Dating, das war Langsam-Dating."

"RTL hat da ganz gut gecastet"

Sinato und Mir ertanzten sich 2012 in der Show den zweiten Platz. Zur Zeit ihres Kennenlernens war Mir gerade frisch getrennt, Sinató hatte ein Jahr zuvor die Tänzerin Tatjana Kuschill geheiratet. Ein Paar wurden Sinató und Mir erst nach der Show: "Das ist ja auch alles mit so einem gewissen Druck in Verbindung. Man muss ja immer ein Ziel erreichen und dann muss man nach der Show gucken, wie ist das im echten Leben? Weil, das ist ja nicht das echte Leben, diese vier Monate während 'Let's Dance', das ist ja Ausnahmezustand."

Offenbar hat die Beziehung den Reality-Test gut überstanden: Wenige Monate nach der Show machten die zwei ihre Beziehung öffentlich. Die Hochzeit folgte 2015 auf Sizilien. 2021 brachte Mir den gemeinsamen Sohn auf die Welt. "Ich würde sagen, RTL hat da ganz gut gecastet", schließt Mir das Thema ab.