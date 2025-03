Langlebigkeit, Sprachsteuerung und mehr: Smartphone-Trends: Was Nutzenden besonders wichtig ist

Die Ansprüche, die Nutzerinnen und Nutzer an ihre Smartphones haben, unterscheiden sich teils stark. Noch dazu gibt es immer mehr Funktionen auf den Geräten. Eine Umfrage zeigt, welche Aspekte Handybesitzern in Deutschland besonders wichtig sind.

Der deutsche Markt für Smartphones, Apps und mobile Kommunikation wächst weiter und soll nach einer Berechnung des Digitalverbands Bitkom im Jahr 2025 einen neuen Höchststand erreichen. Neben den Geräten selbst tragen derzeit insbesondere Daten- und Sprachdienste zum Wachstum bei, auch der Markt für Apps wächst. Gleichzeitig schreitet der Ausbau des 5G-Netzes voran und gewinnt an Zustimmung in der Bevölkerung. Was die Deutschen von ihrem Handy erwarten.

KI-Technologien spielen für Smartphone-Nutzerinnen und -Nutzer eine immer größere Rolle. Laut einer repräsentativen Bitkom-Umfrage nutzen bereits 72 Prozent der privat verwendeten Smartphones mindestens eine von Künstlicher Intelligenz gestützte Funktion. Sprachassistenten wie Siri, Alexa oder Google Assistant kommen bei 58 Prozent zum Einsatz. Auch Chatbots wie ChatGPT oder Gemini sind mit 48 Prozent weit verbreitet.

38 Prozent nutzen KI-gestützte Bildbearbeitungstools wie den "magischen Radierer", der unerwünschte Objekte aus Fotos entfernen kann. Nur 26 Prozent der Befragten geben an, keine dieser KI-Funktionen zu verwenden. Insgesamt ist auch die Offenheit für weitere KI-Anwendungen groß: So können sich 56 Prozent der Befragten vorstellen, ein Smartphone zu nutzen, das vollständig per Sprachsteuerung funktioniert und keine herkömmlichen Apps mehr benötigt.

Wichtige Kriterien beim Kauf

Bei der Wahl eines neuen Smartphones stehen Robustheit und Langlebigkeit im Vordergrund. 98 Prozent der Käufer achten auf ein widerstandsfähiges Displayglas, 96 Prozent auf eine lange Akkulaufzeit. Auch die Größe des Speichers (93 Prozent) und die Qualität des Displays (92 Prozent) spielen eine zentrale Rolle. Eine langfristige Update-Versorgung ist für 93 Prozent wichtig, während 90 Prozent auf die Kameraqualität und 87 Prozent auf die Displaygröße Wert legen.

Die bereits erwähnten KI-gestützten Bildbearbeitungstools spielen für immer mehr Nutzerinnen und Nutzer eine zentrale Rolle bei der Entscheidung für oder gegen ein Gerät: 54 Prozent halten solche Funktionen für ein wichtiges Kaufkriterium, die Sprachsteuerung ist für 62 Prozent wichtig. Trotz dieser technischen Anforderungen bleibt der Preis für 78 Prozent der Käufer ein entscheidendes Auswahlkriterium.

Preise steigen leicht

Apropos Preis: Die durchschnittlichen Kosten für ein Smartphone steigen weiter. Während 2024 im Schnitt 591 Euro pro Gerät ausgegeben wurden, liegt der Durchschnittspreis 2025 voraussichtlich erstmals bei mehr als 600 Euro (605 Euro).

Besonders Premiumgeräte bleiben gefragt, da viele Nutzerinnen und Nutzer bereit sind, für hohe Qualität mehr zu zahlen. Dennoch zeigt sich, dass zahlreiche Verbraucher nach wie vor preisbewusst sind: Im Durchschnitt wollen die Käuferinnen und Käufer maximal 262 Euro für ihr nächstes Smartphone ausgeben - ein Anstieg gegenüber 241 Euro im Jahr 2024.

Nutzungszeit pro Tag steigt weiter, aber auch die der Geräte selbst

Die tägliche Nutzung von Smartphones nimmt in allen Altersgruppen zu. Besonders junge Menschen verbringen viel Zeit mit ihrem Gerät: 16- bis 29-Jährige nutzen ihr Handy durchschnittlich 212 Minuten pro Tag, das sind 35 Minuten mehr als 2023. In der Altersgruppe der 30- bis 49-Jährigen liegt die durchschnittliche Nutzungsdauer bei 158 Minuten, während 50- bis 64-Jährige 148 Minuten pro Tag an ihren Geräten verbringen. Auch ältere Menschen ab 65 Jahren nutzen ihr Gerät intensiver als in der Vergangenheit: Ihre durchschnittliche tägliche Nutzungsdauer liegt bei 103 Minuten, 23 Minuten mehr als 2023.

Die Nutzungsdauer der Geräte an sich nimmt ebenfalls weiter zu. Während 2023 noch mehr als die Hälfte der Geräte jünger als ein Jahr war, trifft das 2025 nur noch auf 35 Prozent zu. Fast die Hälfte der Nutzerinnen und Nutzer (47 Prozent) verwendet das Smartphone mittlerweile länger als zwei Jahre. Das Durchschnittsalter eines privat gekauften Geräts ist auf 24 Monate gestiegen - 2024 waren es noch 17,5 Monate.

Netzabdeckung bleibt entscheidend

Ein stabiler Mobilfunkempfang bleibt eines der wichtigsten Kriterien für Smartphone-Userinnen und -User. 96 Prozent legen Wert auf eine gute Netzverbindung an ihrem Wohnort, 95 Prozent auf eine möglichst flächendeckende Netzabdeckung.

Ebenso wichtig ist eine hohe Surfgeschwindigkeit, die für 90 Prozent der Befragten ein entscheidender Faktor bei der Wahl ihres Mobilfunkanbieters ist. Die Akzeptanz neuer Funkmasten bleibt aber dennoch umstritten: 61 Prozent unterstützen den Bau zusätzlicher Masten, während sich 35 Prozent dagegen aussprechen. Allerdings nimmt die Zustimmung zu, denn noch 2020 waren Befürworter und Gegner mit jeweils 48 Prozent gleichauf.