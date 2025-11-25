Langläuferin Victoria Carl gewann 2022 Olympia-Gold in Peking. Nach ihrem positiven Dopingtest verpasst sie nun einem Bericht zufolge nach aktuellem Verfahrensstand die Winterspiele in Italien.
Ruka - Die deutsche Langlauf-Olympiasiegerin Victoria Carl bleibt nach ihrem positiven Dopingtest einem Medienbericht zufolge vorläufig gesperrt und wird deshalb aller Voraussicht nach Olympia 2026 verpassen. "Nach aktuellem Verfahrensstand ist eine Teilnahme am kommenden Wettkampfwinter sowie an den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand-Cortina ausgeschlossen", teilte der Deutsche Skiverband (DSV) mit, wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtete.