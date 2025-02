1 Angeblich 14 Jahre lang hat sich ein Mann ohne Führerschein durchgemogelt. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa/Friso Gentsch

Bei einer Verkehrskontrolle wird ein 34-Jähriger im Kreis Bautzen ohne Führerschein erwischt. Dabei stellt sich heraus: Er ist schon sehr lange ohne Fahrerlaubnis unterwegs.











In Wilthen, im Landkreis Bautzen, haben Polizeibeamte einen Verkehrsteilnehmer angehalten. Bei einer Verkehrskontrolle am Dienstag stellte sich heraus, dass der 34-Jährige ohne gültigen Führerschein unterwegs war, wie die Polizei Görlitz am Mittwoch berichtete.