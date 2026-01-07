Langjähriger Trend endet: Wohnungen werden erstmals seit Jahrzehnten wieder kleiner

Die durchschnittliche Wohnung in Deutschland ist seit den Sechzigerjahren deutlich größer geworden. Das ändert sich nun: Grund sind hohe Immobilienpreise, aber auch ein gesellschaftlicher Trend.
Berlin - Über Jahrzehnte sind die Wohnflächen in Deutschland gewachsen, doch nun zeichnet sich eine Trendwende ab. Erstmals seit Beginn der Erhebungen stagniere die durchschnittliche Wohnungsgröße und dürfte in den kommenden Jahren schrumpfen, zeigt eine neue Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW).