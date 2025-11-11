Langjähriger Freund ihres Ehemannes: Catherine Zeta-Jones wünscht sich Danny DeVito in Wednesday

Catherine Zeta-Jones wünscht sich Danny DeVito als Gaststar in "Wednesday". Darüber hinaus hat sie in einem Interview verraten, dass sie von Lady Gagas Auftritt in der Serie begeistert war.

Catherine Zeta-Jones (56) möchte, dass Danny DeVito (80) eine Gastrolle in dem Netflix-Hit "Wednesday" übernimmt. "Ich weiß nicht, warum Danny DeVito noch nicht besetzt wurde", sagte Zeta-Jones in einem Interview mit "Variety". Die Schauspielerin verkörpert in "Wednesday" Morticia Addams. DeVito ist ein langjähriger Freund ihres Ehemannes Michael Douglas (81).

"Ich habe ihn an unserem Geburtstag im September getroffen und fragte mich: Warum spielt Danny DeVito nicht in 'Wednesday' mit?", so Zeta-Jones. Die Schauspielerin hat auch die passende Rolle für ihn parat. "Stellt euch Danny DeVito als Cousin Itt vor? Das wäre so cool", fügte sie hinzu.

"Er wird mich dafür umbringen"

Zeta-Jones scherzte jedoch, dass DeVito vielleicht nicht allzu begeistert von der Idee sei, den haarigen Verwandten der Addams Family zu spielen. "Er wird mich dafür umbringen. Danny sagt dann sicherlich so etwas wie: 'Ja, die werden mich besetzen und mir Haare ins ganze Gesicht kleben. Danke für den Vorschlag, Catherine.'"

In der zweiten Staffel übernahm Superstar Lady Gaga (39) eine "Wednesday"-Gastrolle und spielte Rosaline Rotwood. Zeta-Jones verriet, dass sie nicht einmal ihrer Familie davon erzählt hat, dass die Sängerin in Staffel zwei auftauchen würde. "Ich habe Michael und meinen Kindern nichts erzählt, weil ich ein braves Mädchen bin", witzelte die Schauspielerin.

Zeta-Jones hat "Variety" weiter erzählt, dass sie wie ein "17-jähriges Groupie" gewesen sei, als sie Gaga sah. "Ich bin fest davon überzeugt, dass sie ein einzigartiges Talent ihrer Generation ist. Ich bin so glücklich, dass ich sie kennenlernen durfte und würde gerne wieder mit ihr zusammenarbeiten", so die Oscarpreisträgerin.