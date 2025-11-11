Langjähriger Freund ihres Ehemannes: Catherine Zeta-Jones wünscht sich Danny DeVito in Wednesday

Catherine Zeta-Jones wünscht sich Danny DeVito als Gaststar in "Wednesday". Darüber hinaus hat sie in einem Interview verraten, dass sie von Lady Gagas Auftritt in der Serie begeistert war.
Catherine Zeta-Jones (56) möchte, dass Danny DeVito (80) eine Gastrolle in dem Netflix-Hit "Wednesday" übernimmt. "Ich weiß nicht, warum Danny DeVito noch nicht besetzt wurde", sagte Zeta-Jones in einem Interview mit "Variety". Die Schauspielerin verkörpert in "Wednesday" Morticia Addams. DeVito ist ein langjähriger Freund ihres Ehemannes Michael Douglas (81).