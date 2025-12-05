Moderator Fritz Egner erinnert sich an Thomas Gottschalks Unterstützung in einer schweren Zeit vor 15 Jahren. Jetzt will er für seinen an Krebs erkrankten früheren Kollegen da sein.
Berlin - Fritz Egner (76), langjähriger TV- und Radiomoderator, hat von Thomas Gottschalks Krebserkrankung wie die meisten Menschen aus den Medien erfahren. Dabei kennen sich die beiden laut RTL seit 1978, sind befreundet und prägten über Jahre das Radio des Bayerischen Rundfunks, wie der Sender auf seiner Internetseite schreibt.