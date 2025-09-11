Langjährige Freundschaft: Rosie ODonnell: Bruch mit Ellen DeGeneres war das Schmerzhafteste

Rosie O'Donnell blickt auf den Bruch mit ihrer langjährigen Freundin Ellen DeGeneres zurück. Von einem Kommentar aus dem Jahr 2004 hat sich die Freundschaft nie erholt.

Rosie O'Donnell (63) hat das Ende ihrer jahrelangen Freundschaft mit Ellen DeGeneres (67) stark getroffen. In der Talksendung "Larry King Live" hatte DeGeneres 2004 gesagt, sie sei nicht mit O'Donnell befreundet. "Das war so ziemlich das Schmerzhafteste, was mir jemals im Showbusiness und in meinem Leben passiert ist", erinnerte sich O'Donnell daran im Podcast "No Filter" zurück. "Ich konnte es nicht glauben", erzählte sie. "Ich habe Fotos von ihr, wie sie meine neugeborenen Babys im Arm hält. Ich kannte sie seit 30 Jahren." Über die Worte von DeGeneres sei sie nie ganz hinweggekommen.

"Anstatt sich zu entscheiden, an meiner Seite zu stehen und meine Hand zu halten, wie ich es bei ihr getan habe, tat sie das Gegenteil", sagte sie auch - eine Anspielung auf ihr Coming-out. Beide Moderatorinnen leben offen lesbisch - DeGeneres hatte sich bereits 1997 geoutet, O'Donnell folgte fünf Jahre später.

Ellen DeGeneres entschuldigte sich bei ihr

Inzwischen hat sich Ellen DeGeneres bei der Schauspielerin und Komikerin entschuldigt. 2023 erzählte Rosie O'Donnell dem "Hollywood Reporter", dass DeGeneres sie kontaktiert habe. "Sie hat mir vor ein paar Wochen eine Textnachricht geschickt, um zu fragen, wie es mir geht, und ich habe sie gefragt, wie sie es schafft, nicht mehr im Fernsehen zu sein. Das ist eine große Umstellung."

DeGeneres wiederum habe ihr zu ihrem damaligen Kommentar geschrieben: "'Es tut mir wirklich leid und daran kann ich mich nicht erinnern.'" Offenbar war sie wegen einer Aussage von O'Donnell in einer Talkshow darauf aufmerksam geworden. O'Donnell selbst konnte den Moment jedoch nie vergessen. "Ich habe mich so gut daran erinnert, dass ich T-Shirts mit der Aufschrift 'Ich kenne Rosie nicht. Wir sind keine Freunde' bedrucken ließ und sie meinen Mitarbeitern schenkte", schilderte O'Donnell eine frühere Reaktion auf die Anmerkung. Sie habe gespürt, dass DeGeneres nicht mehr Teil ihres Lebens sein sollte.