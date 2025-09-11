Langjährige Freundschaft: Rosie ODonnell: Bruch mit Ellen DeGeneres war das Schmerzhafteste

Rosie O'Donnell blickt auf den Bruch mit ihrer langjährigen Freundin Ellen DeGeneres zurück. Von einem Kommentar aus dem Jahr 2004 hat sich die Freundschaft nie erholt.
Rosie O'Donnell (63) hat das Ende ihrer jahrelangen Freundschaft mit Ellen DeGeneres (67) stark getroffen. In der Talksendung "Larry King Live" hatte DeGeneres 2004 gesagt, sie sei nicht mit O'Donnell befreundet. "Das war so ziemlich das Schmerzhafteste, was mir jemals im Showbusiness und in meinem Leben passiert ist", erinnerte sich O'Donnell daran im Podcast "No Filter" zurück. "Ich konnte es nicht glauben", erzählte sie. "Ich habe Fotos von ihr, wie sie meine neugeborenen Babys im Arm hält. Ich kannte sie seit 30 Jahren." Über die Worte von DeGeneres sei sie nie ganz hinweggekommen.