Langjährige Freundschaft: Lily Allen und Gwyneth Paltrow teilen innigen Backstage-Moment

Gwyneth Paltrow hat am Wochenende Lily Allens Show in Los Angeles besucht. Anschließend teilte sie ein inniges Foto aus dem Backstage-Bereich - auch mit Allens Mutter, dank der die beiden eine langjährige Freundschaft verbindet.

Wenn Promis Fans von anderen Promis sind: Gwyneth Paltrow (53) hat am Sonntagabend die Show von Sängerin Lily Allen (40) in Los Angeles besucht und anschließend Einblicke aus dem Backstage-Bereich auf Instagram geteilt. "Der beste Abend, eine absolut unglaubliche Show. Ich kenne Lily, seit sie ein kleines Mädchen ist!", schrieb die Schauspielerin zu einem gemeinsamen Foto.

Paltrow setzt auf lässig, Allen auf sexy Der Schnappschuss zeigt Paltrow in einem schwarzen Oversize-Blazer, kombiniert mit einem schlichten Top und goldenen Kreolen. Allen zeigte sich hingegen deutlich gewagter und entschied sich für ein zartes, rosafarbenes Bustier, kombiniert mit einem schwarzen Rock.

Tatsächlich verbindet die beiden Frauen eine lange Geschichte. Gwyneth Paltrow ist eng mit Allens Mutter befreundet, der Filmproduzentin Alison Owen (65). Sie produzierte unter anderem den Film "Sylvia", in dem Paltrow die Dichterin Sylvia Plath verkörperte.

Auf einem weiteren Bild, das Paltrow in ihrer Instagram-Story teilte, sind sie, Allen und Owen gemeinsam im Backstage-Bereich zu sehen und lachen herzlich zu dritt.

Besondere Verbindung zwischen Gwyneth Paltrow und Lily Allen

Über die Jahre blieb der Kontakt bestehen - und entwickelte sich zu einer echten Freundschaft. Wie eng diese Verbindung ist, zeigte Lily Allen auch in der Vergangenheit. In ihren Memoiren "My Thoughts Exactly" erinnerte sie sich an einen Vorfall nach einer Halloween-Party bei Kate Hudson: Nach einem alkoholbedingten Unfall kümmerten sich Gwyneth Paltrow und ihr damaliger Ehemann Chris Martin um sie und brachten sie nach Hause. Am nächsten Tag habe Martin ihr Hilfe angeboten - ein Moment, für den Allen bis heute dankbar ist.

Auch später schwärmte Paltrow öffentlich von Allens Musik und bezeichnete ihr Album "West End Girl" als "Meisterwerk". Mit dem Album tourt die Britin derzeit durch die USA und Großbritannien sowie ab Juli auch durch mehrere europäische Länder. In Deutschland tritt Allen am 18. Juli beim Lollapalooza Berlin auf.