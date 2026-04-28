Langjährige Freundschaft: Lily Allen und Gwyneth Paltrow teilen innigen Backstage-Moment

Gwyneth Paltrow hat am Wochenende Lily Allens Show in Los Angeles besucht. Anschließend teilte sie ein inniges Foto aus dem Backstage-Bereich - auch mit Allens Mutter, dank der die beiden eine langjährige Freundschaft verbindet.
Wenn Promis Fans von anderen Promis sind: Gwyneth Paltrow (53) hat am Sonntagabend die Show von Sängerin Lily Allen (40) in Los Angeles besucht und anschließend Einblicke aus dem Backstage-Bereich auf Instagram geteilt. "Der beste Abend, eine absolut unglaubliche Show. Ich kenne Lily, seit sie ein kleines Mädchen ist!", schrieb die Schauspielerin zu einem gemeinsamen Foto.