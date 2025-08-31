In Venedig haben Mads Mikkelsen und seine Frau Hanne Jacobsen in zeitlosen Looks gestrahlt. Zuletzt war Mikkelsen mit seinem Sohn als Begleitung zu Gast in der Lagunenstadt.
Mads Mikkelsen (59) und seine Ehefrau Hanne Jacobsen (64) haben sich in eleganten Looks bei den Filmfestspielen von Venedig gezeigt. Zur Premiere seines neuen Films "The Last Viking" erschien der dänische Schauspielstar am Samstag in einem schwarzen Anzug, einem passenden Hemd und schwarzen Schuhen. An seiner Seite strahlte Jacobsen in einem weißen Neckholderkleid mit großem Blütenmuster in Lila. Ein Schal mit Fransen und eine schwarze Handtasche machten ihren Look komplett.