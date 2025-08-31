In Venedig haben Mads Mikkelsen und seine Frau Hanne Jacobsen in zeitlosen Looks gestrahlt. Zuletzt war Mikkelsen mit seinem Sohn als Begleitung zu Gast in der Lagunenstadt.

Mads Mikkelsen (59) und seine Ehefrau Hanne Jacobsen (64) haben sich in eleganten Looks bei den Filmfestspielen von Venedig gezeigt. Zur Premiere seines neuen Films "The Last Viking" erschien der dänische Schauspielstar am Samstag in einem schwarzen Anzug, einem passenden Hemd und schwarzen Schuhen. An seiner Seite strahlte Jacobsen in einem weißen Neckholderkleid mit großem Blütenmuster in Lila. Ein Schal mit Fransen und eine schwarze Handtasche machten ihren Look komplett.

Sie sind seit 25 Jahren verheiratet Zuletzt war Mads Mikkelsen 2023 bei den Filmfestspielen in der Lagunenstadt zu Gast. Damals begleitete ihn sein Sohn Carl Jacobsen Mikkelsen. Sein älteres Kind wählte einen klassischen schwarzen Smoking, der "Hannibal"-Star wählte eine Variante mit weißem Jackett. Neben seinem Sohn hat er mit Hanne Jacobsen auch Tochter Viola. Sein Privatleben hält das Ehepaar weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Mikkelsen lernte seine Ehefrau 1987 kennen, als sie beide noch als Tänzer arbeiteten. Im Jahr 2000 gaben sich der Schauspieler und die Choreographin das Jawort.

Darum geht es in Mads Mikkelsens neuem Film

Mikkelsen spielt in der schwarzen Komödie "The Last Viking" Manfred, der gemeinsame mit seinem Bruder Anker (Nikolaj Lie Kaas, 52) die versteckte Beute aus einem Raubüberfall sucht. Manfred leidet an einer dissoziativen Identitätsstörung und glaubt, John Lennon zu sein. Um ihn zu therapieren und seine Erinnerung zurückzubringen, schlägt ein Psychiater vor, andere Patienten zu finden, die sich für die anderen Beatles-Mitglieder (George, Ringo, Paul) halten. Gemeinsam gründen sie eine Band und proben zusammen, um Manfred zu helfen...

Im Oktober soll der Film in Dänemark starten, einen Monat später soll er in den deutschen Kinos anlaufen. Regie führte der Däne Anders Thomas Jensen (53), mit dem Mikkelsen bereits für Filme wie "Helden der Wahrscheinlichkeit" und "Adams Äpfel" zusammenarbeitete.