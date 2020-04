1 Wie gut kennen Sie sich aus rund um den Fernsehturm? Machen Sie unser Stuttgart-Quiz. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Lust auf ein Quiz? Im Kessel liegen mehr Geheimnisse verborgen, als man denkt. Testen Sie Ihr Stuttgart-Wissen.

Stuttgart - Langeweile? Dann sortieren Sie doch Ihre Sockenschublade neu. Schon geschehen? Also gut: Versuchen Sie sich doch an unserem Quiz und finden Sie heraus, wie gut Sie Stuttgart wirklich kennen.

Denn zwischen Wald und Reben und am Ende manch eines Stäffeles liegen mehr Geheimnisse, als sie denken: Wissen Sie, wo in den 90ern die Skateboarder ihre Tricks übten? Wer sich mit der Villa Berg mediterranes Flair an den Neckar holte? Welche Geschichte hat das heute international bekannte Cannstatter Volksfest? Und wie lang fuhr die gute alte GT4-Straßenbahn durch Stuttgart?

In unserem Quiz stellen wir Sie auf die Probe: Wie gut kennen Sie sich aus mit der Geschichte und den Geschichten der Landeshauptstadt?

<section><h2><h2><strong>Stuttgart für Insider, Teil 2</strong></h2></h2><p><p>Wie gut kennen Sie sich aus zwischen Wald und Reben? Kennen Sie die Geheimnisse des Kessels? Zwölf Fragen für Stuttgart-Kenner.</p></p></section><section><h2><p>Wo liegen diese steinernen Damen?</p></h2></section><section><h3><p>Einst trafen sich im ehemaligen Autotunnel unter dem Kleinen Schlossplatz Stuttgarts Skateboarder. Wie wurde der Treffpunkt unter Eingeweihten makabererweise genannt?</p></h3></section><section><h3><p>Stuttgart ist hügelig - um von der Halbhöhe in den Kessel und zurück zu kommen, haben sich Stäffele bewährt. Wie werden die Stuttgarter deshalb auch genannt?</p></h3></section><section><h3><p><strong></strong>Das Eberhard-Ludwig-Gymnasium – kurz Ebelu – zählt zu seinen Ehemaligen auch einige Prominenz. Wer drückte dort nicht die Schulbank?</p></h3></section><section><h3><p>Derzeit ist die Villa Berg in einem bemitleidenswerten Zustand. Wer baute sich das Landhaus, um sich süditalienisches Flair ins Schwabenland zu holen?</p></h3></section><section><h3><p>Ach, die gute alte Strampe - wann wurde der GT4 in Stuttgart endgültig ausgemustert?</p></h3></section><section><h3><p><strong></strong>Heute ist es weit über die Grenzen Stuttgart bekannt - aber als Folge welches Ereignisses wurde das Cannstatter Volksfest einst gegründet?</p></h3></section><section><h3><p>Einst verabredete man sich als Stuttgarter "an der Lerche". Was wurde in dem Laden am Rotebühlplatz verkauft?</p></h3></section><section><h3><p><strong></strong>Nicht umsonst gehört die Wilhelma zu den schönsten Tierparks Europas. Wer ließ sich den heutigen zoologisch-botanischen Garten einst errichten?</p></h3></section><section><h3><p>Welche Aussage über den Stuttgarter Fernsehturm ist falsch?</p></h3></section><section><h3><p><strong></strong>Württembergs Könige hatten ein Faible für russische Großherzoginnen. Sowohl Königin Katharina als auch Königin Olga waren Zarentöchter - und sogar verwandt. Wie genau?</p></h3></section><section><h3><p><strong></strong>Ein Zusammenschluss Stuttgarter HipHop-Kombos heißt ... </p></h3></section><section><h2></h2></section><section><h3></h3></section>

