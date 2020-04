1 Wie gut kennen Sie sich aus im Kessel? Machen Sie unser Stuttgart-Quiz. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Zwischen Wald und Reben liegen mehr Geheimnisse verborgen, als man denkt. Testen Sie Ihr Stuttgart-Wissen in unserem Quiz!

Stuttgart - Langeweile? Dann sortieren Sie doch mal die Legosteine Ihrer Kinder nach Farben. Schon geschehen? Also gut: Versuchen Sie sich doch an unserem Quiz und finden Sie heraus, wie gut Sie Stuttgart wirklich kennen.

Denn zwischen Wald und Reben und am Ende manch eines Stäffeles liegen mehr Geheimnisse, als sie denken: Wissen Sie, warum sich die Stuttgarter seinerzeit über den Galatea-Brunnen echauffierten? Welche Stuttgarter HipHop-Kombo den Blick vom Killesberg besang? Wo das neue Lusthaus einst stand? Und welche Wohngegend war früher mal als „Millionärshügel“ bekannt?

In unserem Quiz stellen wir Sie auf die Probe: Wie gut kennen Sie sich aus mit der Geschichte und den Geschichten der Landeshauptstadt?

<section><h2><h2><strong>Stuttgart für Insider</strong></h2></h2><p><p>Wie gut kennen Sie sich aus zwischen Wald und Reben? Kennen Sie die Geheimnisse des Kessels? Zwölf Fragen für Stuttgart-Kenner.</p></p></section><section><h2><p>Königin Olga von Württemberg stiftete den Galatea-Brunnen am Eugensplatz im Jahr 1890. Doch den Stuttgartern war die steinerne Schöne zu nackt. Mit was soll die Königin daraufhin gedroht haben?</p></h2></section><section><h3><p>Schätzen Sie mal: Wie viele Stufen hat der Killesbergturm?</p></h3></section><section><h3><p><strong>"</strong><span style="color: rgb(47, 47, 47);">Nachts bei klarem Wetter / fahr' ich mit meinem VW Jetta / rechts über den Killesberg und bleibe stehen / um ein bisschen mehr von meiner Stadt im Lichtermeer zu sehen" Aus welchem Lied ist das nochmal?</span></p></h3></section><section><h3><p>Dass man von hier einen wunderbaren Blick auf die Stadt hat, wusste schon das Bürgertum des ausgehenden 19. Jahrhunderts zu schätzen. Hier lebten Stuttgarts Industrielle - Gustav Siegle zum Beispiel. Nicht umsonst wurde die Gegend "Millionärshügel" genannt. Von welchem Gebiet ist die Rede?</p></h3></section><section><h3><p>Da steht er, der Mann mit den Spitzen - im Garten des Stadtpalais. Aber um welchen König handelt es sich doch gleich?</p></h3></section><section><h3><p>Wie heißt dieses Kleinod auf der Gänsheide?</p></h3></section><section><h3><p>Im Mittleren Schlossgarten sieht man heute nur noch Überbleibsel eines der bedeutendsten Renaissance-Gebäude Deutschlands. Wo das Neue Lusthaus im 16. Jahrhundert errichtet wurde, steht heute ...</p></h3></section><section><h3><p>Heute ist hier ein Kino, aber einst befand sich in diesem Gebäude in der Bolzstraße...</p></h3></section><section><h3><p>Die Fantastischen Vier exportierten den deutschsprachigen HipHop von Stuttgart in die ganze Republik. Wo hatten sie 1989 ihren ersten richtigen Auftritt?</p></h3></section><section><h3><p>Für die jung verstorbene Königin Katharina ließ Wilhelm I. auf dem Württemberg die Grabkapelle errichten. Was steht in goldenen Lettern über dem Portal?</p></h3></section><section><h3><p>Stuttgart als Vorreiter: Auf der Uhlandshöhe befindet sich Deutschlands...</p></h3></section><section><h3><p>Wo einst Stuttgart abhottete - wie hieß eine populäre Disco?</p></h3></section><section><h2></h2></section><section><h3></h3></section>

