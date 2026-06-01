Langes Wochenende: „Melodic Wine“ verwandelt Schloss Ludwigsburg in Silent Disco

Beim Open-Air-Weinfest im Ehrenhof treffen am Samstag regionale Weine auf elektronische Musik. Ab 21.30 Uhr wird im Ehrenhof mit Kopfhörern weitergetanzt.

Regionaler Wein, elektronische Beats und Sonderführungen: Das Residenzschloss Ludwigsburg bietet am ersten Juniwochenende ein vielfältiges Kulturprogramm. Neben dem Open-Air-Weinfest „Melodic Wine“ im Ehrenhof laden mehrere Sonderführungen dazu ein, das höfische Leben vergangener Jahrhunderte kennenzulernen. Aufgrund der Veranstaltung kommt es rund um das Schlossgelände zeitweise zu Einschränkungen.

Am Samstag findet ab 16 Uhr im Ehrenhof des Residenzschlosses Ludwigsburg erneut das bereits ausverkaufte Open-Air-Weinfest „Melodic Wine“ statt – die Veranstaltung verbindet regionale Weine mit elektronischer Musik. „Das Residenzschloss Ludwigsburg ist ein bedeutendes Kulturdenkmal und ein lebendiger Veranstaltungsort. Es ist uns wichtig, kulturelle Angebote wie Melodic Wineund den regulären Schlossbetrieb bestmöglich miteinander zu verbinden“, erklärt Stephan Hurst, Leiter der Schlossverwaltung Ludwigsburg.

Feiern mit Kopfhörern

Zuerst wird mit lauter Musik gefeiert, ab 21.30 Uhr werden dann aber die Lautsprecher komplett abgedreht. Das Weinfest verwandelt sich in eine Silent Disco. Die Musik wird dann über Funkkopfhörer übertragen, wobei die Gäste zwischen verschiedenen Musikrichtungen wie Deep House, Tech House oder Ibiza Beats wählen können.

Bereits ab Freitag wird der Ehrenhof für die Veranstaltung vorbereitet. Neben Aufbauarbeiten finden am Abend technische Proben und Soundchecks statt, weshalb schon am Freitag zeitweise laute Musik in und um das Schloss zu hören sein wird. Am Veranstaltungstag selbst ist der Zugang zum Blühenden Barock über den Schlosshof ab 14 Uhr nicht mehr möglich. Der Busparkplatz bleibt am Samstag ganztägig gesperrt.

Rund um das Veranstaltungswochenende setzt das Residenzschloss Ludwigsburg zudem einen besonderen Schwerpunkt auf Sonderführungen. Am Donnerstag, 4. Juni, um 11 Uhr sowie am Sonntag, 7. Juni, um 15 Uhr führt die Kostümführung „Von weißer Wäsche und bunten Geschichten“ hinter die Kulissen des Hoflebens. Magd Berta berichtet dabei aus dem Alltag der Bediensteten und erzählt von höfischen Gepflogenheiten am württembergischen Hof.

Das Residenzschloss nutzt die Aufmerksamkeit des „Melodic Wine“-Festivals und bietet Sonderführungen an. Foto: Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg

Ebenfalls an beiden Tagen begleitet „Freifrau von Schwarzenfels“ die Besucherinnen und Besucher durch die Räume Herzog Carl Eugens. Die Kostümführung startet am Donnerstag um 14.30 Uhr und am Sonntag um 12.30 Uhr. Im Mittelpunkt stehen Feste, Theaterabende und kostspielige Reisen am württembergischen Hof.

Am Samstag um 11 Uhr bietet die Sonderführung „Vom Gewölbe zum Genuss“ Einblicke in die Versorgung des herzoglichen Hofes. Der Rundgang führt durch Lager- und Küchenbereiche sowie verborgene Versorgungsgänge. Im Anschluss wird im Café Schlosswache ein Eintopf serviert.