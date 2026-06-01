Langes Wochenende: „Melodic Wine“ verwandelt Schloss Ludwigsburg in Silent Disco

Beim Open-Air-Weinfest im Ehrenhof treffen am Samstag regionale Weine auf elektronische Musik. Ab 21.30 Uhr wird im Ehrenhof mit Kopfhörern weitergetanzt.
Regionaler Wein, elektronische Beats und Sonderführungen: Das Residenzschloss Ludwigsburg bietet am ersten Juniwochenende ein vielfältiges Kulturprogramm. Neben dem Open-Air-Weinfest „Melodic Wine“ im Ehrenhof laden mehrere Sonderführungen dazu ein, das höfische Leben vergangener Jahrhunderte kennenzulernen. Aufgrund der Veranstaltung kommt es rund um das Schlossgelände zeitweise zu Einschränkungen.