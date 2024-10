Taylor Swift und Travis Kelce: Date bei Baseballspiel in New York

Taylor Swift (34) und Travis Kelce (35) sind in New York auf einem sportlichen Date gesichtet worden. Das Paar saß am Montag (14. Oktober) gemeinsam auf der Tribüne des "Yankees Stadiums", wie Schnappschüsse zeigen. Sie verfolgten das Baseballspiel zwischen den New York Yankees und den Cleveland Guardians.