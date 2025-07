Nach dem Ende des Bistros „El Olivo“ beginnt in Ludwigsburg ein neues Kapitel. Marcel Stahl und Vanessa Helmle eröffnen am 19. Juli das „mava“ – jedoch etwas später als geplant.

In der Ludwigsburger Eberhardstraße, schräg gegenüber der katholischen Kirche, haben Passanten lange neugierig durch das Schaufenster geschaut und immer wieder gefragt: Was folgt nach 25 Jahren mallorquinischem Bistro?

Die neuen Besitzer des ehemaligen „El Olivo“ wollten ursprünglich Ende Mai eröffnen. Nun hat sich durch Genehmigungsverfahren alles verzögert. Am Dienstag kam dann endlich die Zusage – und jetzt geht alles ganz schnell. Die Café-Bar „mava“ – benannt nach den beiden Besitzern Marcel Stahl und Vanessa Helmle – soll am Samstag, 19. Juli, eröffnen.

Antipasti und Getränke

Das Paar will Getränke und kleine Häppchen wie Antipasti und Panini servieren. Die Produkte, die sie dafür verwenden, planen sie auch in einem integrierten Laden zu verkaufen. Ein paar Oliven, ein Glas Wein oder eine Tasse Kaffee: Das Leben im „mava“ soll simpel und schön sein, so die Betreiber – zumindest jetzt, nach Wochen der Vorarbeit und des Wartens.

„Der Prozess der Genehmigungen zieht sich, und man hat keinerlei Einfluss darauf“, erklärt Stahl. Dass so viele Stellen involviert sind, mache das Ganze komplex. Vier Tage bleiben ihnen zwischen dem Bescheid und der Eröffnung – länger warten wollen sie nicht.

„Uns fehlen jetzt zwei gute und warme Monate, was die Außenfläche betrifft“, sagt Stahl. In der Gastronomie wird immer wieder gefordert, dass es neuen Betreibern durch eine schnellere bürokratische Abwicklung erleichtert werden sollte. „Wenn Leute etwas aufmachen wollen und das Risiko eingehen, sollte man das schnellstmöglichst genehmigen“, sagt auch Stahl.

Am Samstag wird es ab 12 Uhr im „mava“ eine kleine Karte geben. Marcel Stahl und Vanessa Helmle wollen ihren Gästen die Räumlichkeiten zeigen und damit beginnen, was von Anfang an ihr Ziel war: gemeinsam die Zeit zu genießen.

Künftig hat die Café-Bar donnerstags und freitags von 10 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Weder Öffnungszeiten noch die Speisekarte seien in Stein gemeißelt. Das Paar will sich darauf einlassen, was die Ludwigsburger wünschen – und abwarten, wie das „mava“ anläuft.

Große Unterstützung in der Eberhardstraße

Die Vorfreude ist groß. Auch wenn durch die spontane Zusage ein straffes Programm auf beide wartet. Parallel dazu bleiben Stahl und Helmle in etwas reduziertem Umfang in ihren bisherigen Berufen. Marcel Stahl arbeitet als Sportökonom im Sportstudio der KlinikenPhysio, Hotelfachfrau Vanessa Helmle ist in der Weinhandlung Sardovino für private Feiern, Veranstaltungen und den Einkauf zuständig.

In den letzten Wochen war das Interesse an ihrem Laden groß: Wer zieht an der Ecke Bärenstraße ein – und mit welchem Konzept? Passanten, umliegende Gastronomen und Einzelhändler fragten immer wieder nach und boten ihre Unterstützung an. Die Eberhardstraße, die in Ludwigsburg einen guten, familiären Ruf genießt, hat schon vor der Eröffnung des „mava“ ihren Charme entfaltet. „Wie sich diese Straße entwickelt hat und weiter entwickeln wird, ist einfach schön“, sagt Stahl. „Wir freuen uns, Teil davon zu werden.“