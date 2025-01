Unbekannte haben in Langenau (Alb-Donau-Kreis) Gebäude besprüht und Autos beschädigt.

Wie die Polizei mitteilte, brachten die Täter Schriftzüge in roter und schwarzer Farbe an Kirchen und kirchlichen Gebäuden, Garagenwänden, Autos und an einem Gartenhaus an.

Den Angaben nach handelte es sich um rassistische Parolen gegen Deutsche. Tatzeit war zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen. Zudem sollen Unbekannte mindestens acht Autos in Langenau zerkratzt haben. Die Polizei prüft, ob es einen Zusammenhang gibt.