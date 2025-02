Trotz Beschwerden der Fans über Wucherpreise hat es bis zum Ausverkauf der Black-Sabbath-Tickets nicht lange gedauert. Britischen Medienberichten zufolge waren 16 Minuten nach dem offiziellen Verkaufsstart am 14. Februar keine Konzertkarten mehr für die letzte Show der Band zu haben.

Mehr als 118.000 Fans in der Warteschlange

Tickets für die Abschiedsshow in Birmingham am 5. Juli standen am Freitag ab 10 Uhr britischer Zeit auf der Website des Anbieters Ticketmaster zum generellen Verkauf. Einem Post eines X-Users zufolge versuchten mehr als 118.000 Musikfans, an Karten zu gelangen. Dieser Ansturm sei "verrückt", kommentierte die Person und wünschte allen anderen "viel Glück".

Viele gingen jedoch leer aus. So schrieb ein X-Nutzer, er habe es zur Ticketauswahl geschafft, aber seine Plätze seien "vor seinen Augen" verschwunden. "Ich schätze, ich gebe mich geschlagen und werde nicht hingehen", resümierte er mit einem weinenden Emoji.

Beim Verkauf sorgten neben der langen Warteschlange vor allem die Preise für Ärger bei den Anhängern der Metalgruppe um Ozzy Osbourne (76). Diese waren ihnen schon beim Vorverkauf am Dienstag (11. Februar) ein Dorn im Auge. "Fans sollten nicht von Live-Musik ausgeschlossen werden", schrieb eine Person am Freitag etwa anderthalb Stunden nach dem Start des Ticketverkaufs.

Am Dienstag empörte sich ein anderer User bereits: "Für diese Ticketpreise erwarte ich, dass ich auf der Bühne mit Black Sabbath feiern kann." Er fügte einen Screenshot von einer "Golden Circle"-Karte für etwa 2.900 Pfund (umgerechnet 3.480 Euro) hinzu.

Die günstigsten Tickets im Vorverkauf waren dagegen für 236 Euro angeboten worden.

Nach über 20 Jahren wieder in Originalbesetzung

Die Band selbst profitiert von den Einnahmen der Show unter dem Banner "Back to the Beginning" nicht. Der Erlös der Ticketpreise geht an die Wohltätigkeitsorganisationen Cure Parkinson's, Birmingham Children's Hospital und Acorn Children's Hospice.

Für ihr Geld erhalten die Zuschauer eine einzigartige Show: Das Konzert im Fußballstadion Villa Park markiert die letzte Show von Ozzy Osbourne. Der mit Parkinson diagnostizierte Sänger kommt außerdem zum ersten Mal seit mehr als 20 Jahren mit den Original-Mitgliedern von Black Sabbath zusammen. Auf der Bühne wird er mit Tony Iommi (76), Geezer Butler (75) und Bill Ward (76) performen.

Bevor er mit ihnen die Bühne betritt, liefert Osbourne noch eine Solo-Performance ab. Als Gaststars sind zudem weitere Metal-Ikonen wie Metallica, Slayer und Pantera geladen.