Jason Momoa braucht Barbra Streisand an Weihnachten

1 Jason Momoa holt bald wieder das Weihnachtsalbum von Barbra Streisand raus. Foto: Featureflash Photo Agency/Shutterstock.com

Jason Momoa und seine Mutter haben seit seiner Kindheit eine Tradition. "Weihnachten ist erst, wenn Barbra Streisand es singt!", verriet der Schauspieler in einem Interview. Was auch nicht fehlen darf, sind Schnee und die Kinder.











Jason Momoa (45) weiß genau, welchen Knopf er drücken muss, um sofort in Weihnachtsstimmung zu kommen. In einem "People"-Interview verriet er, was es dazu braucht: Musik von Barbra Streisand (82).