Lange Schlange vor Mineralbad Berg: Grund allein ist nicht das heiße Wetter in Stuttgart

1 Warten auf Einlass: Menschenschlange am Sonntagvormittag vor dem Mineralbad Berg. Das lag auch am defekten Kassenautomaten. Foto: Jan Sellner /

Ganz Stuttgart ist verreist. Ganz Stuttgart? Ja, aber nicht in die Ferne. Das zeigt ein Blick auf die heimischen Bäder. Vor dem Mineralbad Berg etwa bildete sich am Sonntag eine gut 100 Meter lange Schlange, die allerdings vermeidbar gewesen wäre.











Hochsommer in Stuttgart bedeutet auch Hochbetrieb in den Bädern. Eine so lange Schlange wie am Sonntagvormittag vor dem Mineralbad Berg lässt sich mit der Hitze in der Stadt allerdings nicht erklären. Um 9.30 Uhr, eine halbe Stunde nach Öffnung des Bades, blickten Ankommende bereits auf eine 40 Meter lange Besucherschlange. Gegen 11 Uhr war sie auf mehr 100 Meter angewachsen. Mit bemerkenswerter Gelassenheit warteten die Badewilligen darauf, dass es ihnen noch vergönnt sein würde, in das längst gut gefüllte Außenbecken zu gelangen – vorbei an dem Aufsteller, mit dem die Bäderverwaltung nach Aufsichtskräften sucht.