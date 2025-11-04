Nach knapp 40 Jahren ist das Fellbacher Rathaus beim Brandschutz nicht mehr auf der Höhe der Zeit. Vor allem in der Tiefgarage und beim Archiv besteht Handlungsbedarf.
Es gehört zu den prägnantesten modernen Gebäuden in Fellbach (Rems-Murr-Kreis): Dass es sich beim vom Schweizer Architekten Ernst Gisel konzipierten neuen Rathaus um ein vor allem in der Architektenzunft hochgeschätztes Bauwerk handelt, hat sich schon mehrfach gezeigt. Am Samstag, 4. Oktober 1986, vollzog der damalige Oberbürgermeister Friedrich-Wilhelm Kiel vor unfassbaren 3000 Besuchern (unter ihnen Kiels Stuttgarter Amtskollege Manfred Rommel) den Eröffnungsakt.