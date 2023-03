9 Eine Nacht zum Staunen: Im Ehrenhof des Neuen Schlosses starten Oldtimer Foto: Alexander Wunsch/Alexander Wunsch

Wer und was bewegt bis zu 13 000 Menschen in einer Nacht durch Stuttgart? Die Lange Nacht der Museen. 2022 nach der Pandemie-Pause zurückgekehrt, will man in diesem Jahr mit Lange-Nacht-Schlagern wie der nächtlichen Hafen-Rundfahrt und neuen Attraktionen wie dem Krankenhausbunker in Stuttgart-Mitte punkten. Am Samstag, 25. März, wird die Nacht zum Kultur-Tag – los geht es um 18 Uhr, offiziell ertönt der Schlussgong um 1 Uhr nachts.

Was macht die Lange Nacht besonders?

Die Lange Nacht der Museen, organisiert vom Stuttgart-Magazin „Lift“, bietet in 64 Museen, Kulturinstitutionen, Galerien und anderen Ausstellungsorten im Stadtgebiet weit offene Türen und Blicke hinter die Kulissen. Scheinbar Bekanntes zeigt sich von gänzlich anderer Seite. Führungen, Konzerte und Performances gehören ebenso dazu wie ein besonderer Besucherservice: Shuttle-Busse fahren auf drei der fünf Lange-Nacht-Touren zu den beteiligten Häusern, Clubs und Galerien. Auch die Stadtbahn bringt die Besucher zu den einzelnen Attraktionen. Die Eintrittskarte fungiert als Fahrkarte.

Wer ist zum ersten Mal dabei?

Immer wieder spannend: Wer ist neu bei der Langen Nacht? 13 Einrichtungen feiern am 25. März ihre Lange-Nacht-Premiere: Bunker Diakonissenplatz (Mitte), Club Traube (Ost), Exo Gallery (Mitte), Handwerk X Kunst (Mitte), Historischer Straßenbahn-Spaziergang (Mitte), Infomotion Lab Stuttgart (Mitte), Krankenhausbunker (Mitte), KreativAreal West (West), Kunst.Klima (Mitte), Landtag Baden Württemberg (Mitte), Museum Schloss Rosenstein (Bad Cannstatt), Stauffenberg Erinnerungsstätte (Mitte), Stuttgarter Frauenpower-Rundgang (Mitte).

Die Motivation für die Neuinsteiger? „Wir freuen uns auf Menschen, die vielleicht noch nie bei uns waren“, sagt Galerist Thomas Fuchs. Und ergänzt: „Gerade jetzt ist die Lange Nacht eine tolle Chance, das Publikum wieder neu für das ungemein breite Kulturangebot in Stuttgart zu begeistern und ganz besondere Orte neu zu entdecken.“

Warum eigentlich der Hafen?

Einmal im Jahr – bei der Langen Nacht der Museen – zeigt sich, was das eigentlich heißen könnte: Stadt am Fluss. Der Hafen verwandelt sich in einen Sehnsuchtsort der Klänge, des Lichts und der Formen, und die Hafenrundfahrt entführt in diesem Jahr fast sinnbildlich für die aktuellen Stuttgart-Debatten in eine Welt aus Licht und Schatten.

Für die Konzeption ist erneut Johannes Zeller verantwortlich, Kultveranstalter seit den Tagen des Unbekannten Tiers und den Gründungsjahren der Rosenau. „Der Hafen“, sagt Zeller, „hat einfach eine ganz eigene Faszination. Jeden Tag von neuem.“ Und: „Am Tag gibt es diesen Dreiklang aus Schiffshorn, Lokomotivenpfiff und LKW-Hupe. Das ersetzen wir für die Lange Nacht durch Projektion, Musik und Performance.“

Wie behält man den Überblick?

Bei 64 Stationen kann man schon mal den Durch- und Überblick verlieren. Da lohnt sich der Vorabblick in den Internetauftritt. Das Programmheft mit allen Details zu jedem Lange-Nacht-Ort lässt sich perfekt blättern, und manche Programmierer von Konfigurations-Tools dürften ob der Leichtigkeit der Tour-Module für die Lange Nacht ins Grübeln kommen.

Auch gedruckt macht das Programm Spaß – empfehlenswert ist auf jeden Fall, die eigene Tour ein paar Tage vor dem 25. März ein Stück weit zu planen. „Natürlich kann man sich aber auch einfach treiben lassen“, sagt Lange-Nacht-Macherin Anette Taube. Die „Lift“-Verlagsleiterin für Event und Online freut sich immer wieder über „die vielen kleinen Perlen“ bei der längsten Kulturnacht des Jahres. Dazu gehört sicher auch Ekaterina Porizkos Glockenspiel „Carillion“ mit dem Geläut des Stuttgarter Rathausturmes.

Hier gibt es Tickets

Infos

Programm-Magazine mit allen Infos sind ab sofort bei allen beteiligten Häusern, den Vorverkaufsstellen in Stuttgart und der gesamten Region sowie bei zahlreichen Einrichtungen kostenlos erhältlich. Alle Infos zur Langen Nacht und das gesamte Programm gibt es online unter www.lange-nacht.de.

Tour Innenstadt

27 teilnehmende Einrichtungen können ab dem Schlossplatz, Charlottenplatz oder Karlsplatz gut zu Fuß erreicht werden, dazu gehören das Kunstmuseum (mit der Schau „Shift“ zu Künstlicher Intelligenz), das Landesmuseum (mit dem wunderbaren Thema „Rausch“) und das Neue Schloss.

Tour Hafen

Das Haus der Geschichte, das Schweinemuseum und der Club Traube, der Hafen (mit nächtlicher Rundfahrt), die Tour Wein, das Planetarium und weitere Einrichtungen sind über diese Tour erreichbar (10 Minuten-Takt, Start ist am Karlsplatz, Gesamtfahrzeit knapp 50 Minuten).

Tour Wein

Am Hafen startet die Tour Wein zum Weinbaumuseum, der Kelter Fleckensteinbruch, dem Bunker Untertürkheim und dem Wasserkraftwerk (10 Minuten-Takt, Gesamtfahrzeit knapp 25 Minuten).

Tour West

Zum Linden-Museum, dem Bunker unter dem Diakonissenplatz, dem Krankenhausbunker und zu 18 Galerien – darunter das Galerienhaus mit den Kunstbühnen von Jürgen Palmer, Marko & Kathrin Schacher und Markus & Angelika Hartmann (Breitscheidstraße 48) und erstmals etwa die Trendgalerie Thomas Fuchs (Reinsburgstraße 68a) – fahren die Shuttle-Busse auf dieser Lange-Nacht-Tour (20 Minuten-Takt, Start ist am Karlsplatz, Gesamtfahrzeit knapp 27 Minuten).

Tour Stadtbahn

Mit der U14 geht es zum Regenüberlaufbecken und zum Museum Schloss Rosenstein, mit der U5, U6 und U7 zum Museum der Illusionen, zum Kunstverein Wagenhallen, dem Pragfriedhof, dem Polizeimuseum (U6), dem Weissenhofmuseum (U5) und einigen mehr.

Tickets

Die Tickets kosten 22 Euro. Ermäßigte Tickets für Studierende und Schülerinnen und Schüler kosten 16 Euro. Kinder bis zu sechs Jahren haben freien Eintritt. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich bei: vielen beteiligten Museen und teilnehmenden Einrichtungen sowie unter www.lange-nacht.de und bei allen Vorverkaufsstellen in Stuttgart und der gesamten Region. Info- und Ticket-Hotline: 0711/60 17 17 30.