Lange Nacht der Museen: Garagentore auf! Auch Ihr Oldtimer kann am 21. März glänzen

1 Auch Ihr Fahrzeug kann beim Rollenden Museum am 21. März in Stuttgart dabei sein Foto: Lange Nacht der Museen

Sie haben einen Oldtimer bis Baujahr 1970 in der Garage? Dann können Sie bei der Langen Nacht der Museen in Stuttgart am 21. März als Chauffeur für leuchtende Augen sorgen.











Eben hat die Messe Retro Classics 80 000 Fans älterer Fahrzeuge in die Messehallen am Flughafen gelockt. Das zeigt: Oldtimer begeistern. Immer wieder auch bei der Langen Nacht der Museen in Stuttgart. Dort lädt der Württembergische Automobil Club zu seinem Rollenden Museum ein. Auch in diesem Jahr will man am 21. März die Menschen wieder staunen lassen. „Im Ehrenhof des Neuen Schlosses in Stuttgart“, heißt es, „erleben die Besucherinnen und Besucher eine Auswahl historisch wertvoller Oldtimer und dürfen bei einer kurzen Spritztour sogar selbst Platz nehmen“.