Lange Nacht der Museen am 25. März in Stuttgart

9 Bei Schacher im Galerienhaus: Jim Avignon Foto: Schacher/Jim Avignon

Am Samstag macht die Lange Nacht der Museen Stuttgart zur Ereignis Bühne. Fünf Touren zwischen West-Urbanität, Schlossplatz und Hafen locken von 19 Uhr bis nach Mitternacht.









„Eine einzigartige Nacht voller Kunst, Kultur und Wissenswertem“, verspricht Anette Taube vom Stuttgart-Magazin „Lift“. Und tatsächlich dürfen die Veranstalter der Langen Nacht der Museen stolz sein – Stuttgart wird an diesem Samstag, 25. März, zur Ereignis-Bühne.

Lange Nacht der Liebe

Besonderes in besonderen Räumen – daraus macht das Haus der Geschichte für die Lange Nacht wieder mal eine Tugend und präsentiert eine „Lange Nacht der Liebe“. Entertainer Michael Gaedt und Nachrichtensprecherin Katrin Kleinbrahm lesen skurrile Kontaktanzeigen – man ahnt jetzt schon die herbeigeschriebenen Katastrophen. Auch das „Äffle“ ist mit dabei – und verkündet persönliche Liebesbotschaften.

Die Erinnerungsstätte Hotel Silber ist ebenfalls eine Lange-Nacht-Bühne. Unter anderem präsentieren die Sängerin Lena Spohn und die Pianistin Mildred Derenty-Camenen Stücke aus dem StolperKunst-Projekt „Heine und Stuttgart – vom fliegenden Holländer zum schwäbischen Mops“, zudem spielt man Szenen aus dem Hörspiel „15:14“ und Beiträge aus „15:14 Nachklänge“.

Shuttle-Busse auf drei Touren

Ach sonst ist die „Lange-Nacht“-Regel einfach: Scheinbar Bekanntes zeigt sich von gänzlich anderer Seite. Führungen, Konzerte und Performances gehören ebenso dazu wie ein besonderer Besucherservice: Shuttle-Busse fahren auf drei der fünf Lange-Nacht-Touren zu den beteiligten Häusern, Clubs und Galerien durch die Stadt. Auch die Stadtbahn bringt die Besucher zu den einzelnen Attraktionen. Die Eintrittskarte (22 Euro) fungiert als Fahrkarte.

Wieder im Ehrenhof des Neuen Schlosses: Rollendes Museum des Württembergischen Automobilclubs

Und wer partout auch in der Langen Nacht selbst fahren möchte, kann damit sogar Gutes tun: Im Ehrenhof des Neuen Schlosses warten Oldtimer auf Fahrgäste. Das Rollende Museum des Württembergischen Automobilclubs präsentiert die Schätze auf vier Rädern von 16 Uhr an. Von 18 Uhr an starten die 15- oder 30-minütigen Touren – mit den Eigentümern des jeweiligen Fahrzeugs am Steuer. Als Dank kann man einen Geldbetrag als Spende an die Olgäle-Stiftung für das kranke Kind in eine der Spendenboxen vor Ort einwerfen. Ob Lichtspektakel und Performance im Hafen, eine Weinführung oder ein Besuch in einem Bunker – die Lange Nacht bietet für alle etwas. Immer wieder beliebt: die Insellösung. Sprich: Zuerst hinaus zur Rundfahrt durch den Hafen, dann zurück und etwa hinein in das Galerienhaus (Breitscheidstraße 48). Drei Galerien, drei Kunst- und Klangwelten auf einer Ebene inklusive gastronomischem Angebot: Mehr geht kaum. An diesem Samstag zu sehen: Neues von Street-Art-Großmeister Jim Avignon und von Thomas Egeler bei Marko und Kathrin Schacher, Michael Langes großartige Hochgebirgsfotografien „Cold Mountain“ bei Angelika und Markus Hartmann sowie die wunderbar-bizarre Welt der österreichischen Künstlerin Magdalena Frauenberg bei Jürgen Palmer.

Eine Nacht für alle

64 Stationen auf einen Blick

„Für was man sich am 25. März auch immer entscheidet“, sagt denn auch die Lange- Nacht-Organisatorin Anette Taube, „überall wird man eine ganz besondere Intensität spüren“. Und wie behält man bei 64 Stationen den Durch- und Überblick? Digital lässt sich das Programmheft mit allen Details zu jedem Lange-Nacht-Ort ebenso gut blättern wie die gedruckte Ausgabe.

Touren und Tickets

Programm

Magazine mit allen Infos sind bei allen beteiligten Häusern, den Vorverkaufsstellen in Stuttgart und der gesamten Region sowie bei zahlreichen Einrichtungen kostenlos erhältlich. Alle Infos zur Langen Nacht und das gesamte Programm gibt es online unter www.lange-nacht.de.

Tour Innenstadt

27 teilnehmende Einrichtungen können ab dem Schlossplatz, Charlottenplatz oder Karlsplatz gut zu Fuß erreicht werden, dazu gehören das Kunstmuseum (mit der Schau „Shift“ zu Künstlicher Intelligenz), das Landesmuseum (mit dem wunderbaren Thema „Rausch“) und das Neue Schloss.

Tour Hafen

Das Haus der Geschichte, das Schweinemuseum und der Club Traube, der Hafen (mit nächtlicher Rundfahrt), die Tour Wein, das Planetarium und weitere Einrichtungen sind über diese Tour erreichbar (10 Minuten-Takt, Start ist am Karlsplatz, Gesamtfahrzeit knapp 50 Minuten).

Tour Wein

Am Hafen startet die Tour Wein zum Weinbaumuseum, der Kelter Fleckensteinbruch, dem Bunker Untertürkheim und dem Wasserkraftwerk (10 Minuten-Takt, Gesamtfahrzeit knapp 25 Minuten).

Tour Wein

Zum Linden-Museum, dem Bunker unter dem Diakonissenplatz, dem Krankenhausbunker und zu 18 Galerien – darunter das Galerienhaus mit den Kunstbühnen von Jürgen Palmer, Marko & Kathrin Schacher und Markus & Angelika Hartmann (Breitscheidstraße 48) und erstmals etwa die Trendgalerie Thomas Fuchs (Reinsburgstraße 68a) – fahren die Shuttle-Busse auf dieser Lange-Nacht-Tour (20 Minuten-Takt, Start ist am Karlsplatz, Gesamtfahrzeit knapp 27 Minuten).

Tour Wein

Mit der U14 geht es zum Regenüberlaufbecken und zum Museum Schloss Rosenstein, mit der U5, U6 und U7 zum Museum der Illusionen, zum Kunstverein Wagenhallen, dem Pragfriedhof, dem Polizeimuseum (U6), dem Weissenhofmuseum (U5) und einigen mehr.

Tickets

Die Karten kosten 22 Euro. Ermäßigte Tickets für Studierende und Schülerinnen und Schüler kosten 16 Euro. Kinder bis zu sechs Jahren haben freien Eintritt. Tickets sind im Vorverkauf erhältlich bei: vielen beteiligten Museen und teilnehmenden Einrichtungen sowie unter www.lange-nacht.de und bei allen Vorverkaufsstellen in Stuttgart und der gesamten Region. Info- und Ticket-Hotline: 0711/60 17 17 30.