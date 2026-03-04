Lange Nacht der Museen 2026: Wie Kollektive die Clubkultur prägen – Ausstellung, Talks und Party

Clubsterben? Nicht in Stuttgart! Stadtkind zeigt zur Langen Nacht der Museen am 21. März, wie Kollektive das (Nacht)leben im Kessel neu erfinden. Mit Ausstellung, Talks und Party.
Während überall vom Clubsterben die Rede ist, brodelt es im Kessel gewaltig: Immer mehr Kollektive prägen das Stuttgarter (Nacht)leben – kreativ, selbstorganisiert und voller Energie. Sie bespielen Leerstände, veranstalten Festivals, organisieren Konzerte oder verwandeln Parks in temporäre Tanzflächen. Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Events? Und wie schaffen es die Kollektive, eine neue Feierkultur zu etablieren, während Clubs ums Überleben kämpfen?