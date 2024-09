1 Die Sängerin Marie Louise tritt in Fellbach auf. Foto: Veranstalter

Am Mittwoch, 2. Oktober, wird landesweit eine Lange Nacht der Demokratie begangen. Auch die Stadt Fellbach macht mit.











Erstmals findet in Baden-Württemberg am Vorabend des Tags der Deutschen Einheit, am Mittwoch, 2. Oktober, eine Lange Nacht der Demokratie statt. Landesweit wird in mehr als 20 Städten und Gemeinden in vielfältigen Formaten über Demokratie diskutiert, philosophiert und gestritten. Auch Fellbach ist dabei.