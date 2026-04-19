Lange Kunstnacht in Leonberg: Was Orang-Utan-Babys mit der Lakuna zu tun haben

Ein milder Abend, volle Gassen und leuchtendes Fachwerk: Zur 20. Kunstnacht verwandelt sich die Altstadt in einen lebendigen Treffpunkt für Kunst, Begegnung und Geschichten.
Ein milder samstäglicher Frühlingsabend lockt die Menschen in die historische Altstadt von Leonberg. Sie schlendern durch die Gassen, kommen mit Freunden, Bekannten oder auch Fremden ins Gespräch. Die Gastronomie auf dem Marktplatz lädt zum Verweilen ein. Und mittendrin: Kunst, die Türen öffnet. Die Lange Kunstnacht, kurz Lakuna genannt, jährt sich bereits zum 20. Mal. Sie ist mehr als eine Ausstellung, bei der etwa 30 Künstlerinnen und Künstler Schaufenster, Hinterhöfe, leer stehende Flächen oder Galerien bespielen. Sie ist ein gesellschaftlicher Treffpunkt und lässt die Altstadt mit ihren festlich beleuchteten Fachwerkhäusern zum Leben erwecken.