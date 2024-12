Aktuelle Zahlen der Bundespolizei für 2024 Gefährlicher Trend: Messergewalt in Deutschland steigt deutlich an

In Deutschland ist zu einem Anstieg von Messerangriffen insbesondere an Bahnhöfen gekommen. Die Bundespolizei registrierte in ihrem Zuständigkeitsbereich insgesamt 430 Fälle – im Vergleich zu 777 im gesamten Vorjahr.