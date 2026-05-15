Lange Haftstrafe: Oppositioneller Bürgermeister in der Türkei verurteilt

Im südtürkischen Antalya wurde ein ehemaliger Bezirksbürgermeister unter anderem wegen Korruption verurteilt. Gegen zahlreiche andere Oppositionspolitiker dauern ähnliche Prozesse noch an.
Antalya - Ein ehemaliger oppositioneller Bezirksbürgermeister im türkischen Antalya ist zu mehr als 46 Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht verurteilte den ehemaligen Bürgermeister der größten Oppositionspartei CHP des Bezirks Manavgat, Niyazi Nefi Kara, mitunter wegen Korruption, Geldwäsche und der Leitung einer kriminellen Organisation, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Wenige Monate nach seiner Absetzung als Bürgermeister trat Kara aus der CHP aus.