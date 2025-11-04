Lange Einkaufsnacht: Stuttgart leuchtet wieder – das können Sie am Samstag in der Innenstadt erleben

Die lange Einkaufsnacht verspricht am Samstag spektakuläre Momente: Bis zu 200.000 Menschen werden erwartet, wenn die Innenstadt in einen magischen Ort verwandelt wird.

Glühende Ballons und die Illumination des Königsbaus werden am Samstag, 8. November, die Höhepunkte der Veranstaltung „Stuttgart leuchtet“ sein. Wenn die City-Initiative Stuttgart (CIS) zur langen Einkaufsnacht in die Innenstadt lädt, werden die meisten Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet haben. Etwa 200.000 Menschen werden rund um die Königstraße erwartet. „Wir hoffen, dass es wieder der frequenz- und umsatzstärkste Tag des Jahres wird“, sagt Citymanager Holger Siegle.

Dazu beitragen soll unter anderem die Lichtershow an den Königsbau-Passagen. Von 18 bis 22.30 Uhr wird das Gebäude alle 30 Minuten lang durch das Unternehmen Frischvergiftung illuminiert. „Die Show hat auch vergangenes Jahr jedes Mal zwischen 10.000 und 12.000 Besucherinnen und Besucher angezogen“, sagt Siegle. Neu ist, dass in den Pausen Grußbotschaften via Whatsapp an den Königsbau geworfen werden können. Viola Völlm von der CIS wird die Nachrichten vor der Veröffentlichung prüfen, damit weder politische Botschaften noch Verunglimpfungen durchsickern.

Eine „Stuttgart leuchtet“-Premiere feiert ebenfalls die Ballonsportgruppe Stuttgart. Ab 13 Uhr lässt der Verein zunächst am Eckensee Heißluftballons starten. Zudem können die Gäste von 19 bis 20 Uhr einer Ballon-Taufe beiwohnen. Und der Verein wird auch etwas zur Illumination der Innenstadt beitragen – mit seiner Ballonglühen-Performance. „Wir werden Stuttgart gemeinsam zum Leuchten bringen“, sagt Holger Siegle. Das verdanke man auch den treuen Partnern und Sponsoren wie den Stadtwerken Stuttgart, der BW-Bank und den Königsbau-Passagen.

Auf was können sich die Besucherinnen und Besucher in der Innenstadt noch freuen? Rund um den Schlossplatz wird es Stände von Mitgliedsunternehmen der CIS geben. Unter anderem wird ein Bett vor dem Königsbau platziert – als Fotospot oder für Fachberatung zum Thema Schlafen. Es wird einen Fotowagen, Gewinnspiele und Glücksräder geben. Im Musikpavillon sind Künstlerinnen und Künstler zu sehen, Stelzenläufer und Clowns sind unterwegs.

Vom Milaneo bis zum Gerber: Stuttgart leuchtet

Und auch an anderen Orten in der Innenstadt warten Aktionen: Im Dorotheen-Quartier spielt unter anderem eine DJane (12 bis 22 Uhr). Im Milaneo werden Laternen (13 bis 18 Uhr) gebastelt, ehe man sich um 18.30 Uhr zum Laternenlauf am Mailänder Platz trifft. Dort wird es auch eine Feuer- und Lichtkunst-Show geben. Zudem sind im Gerber die Zauberkünstler Marco und Pablo zu sehen.

Auf zu „Stuttgart leuchtet“: Die Freude über die Veranstaltung war vergangenes Jahr groß. Foto: Ferdinando Iannone

Aber das soll noch nicht alles sein: Am 8. November wird es viele weitere Attraktionen rund um „Stuttgart leuchtet“ geben. Einen Überblick kann man sich über die App „Townio“ verschaffen. Das Start-up-Unternehmen ist Mitglied bei der CIS und stellt diesen Service auf ihrer digitalen Plattform mit einer interaktiven Karte, allen Ständen, Essen- und Erlebnisbereichen kostenlos zur Verfügung.