Die Innenstadt ist aktuell um zwei Attraktionen reicher. Das Riesenrad im Ehrenhof des Neuen Schlosses hat seinen Betrieb seit ein paar Tagen aufgenommen. Am Mittwoch kam die Rollschuhbahn auf dem Schlossplatz hinzu. Wenige Meter weiter – vor dem Kunstmuseum – wartet nun am Samstag, 5. November, die nächste Besonderheit: Im Rahmen der Langen Einkaufsnacht wird die City-Initiative Stuttgart einen rund 70 Quadratmeter großen sogenannten Energy-Dancefloor aufbauen. „Im Zuge der Energiekrise und den damit verbundenen Sparmaßnahmen haben wir als City-Initiative Stuttgart beschlossen, ein Zeichen zu setzen“, sagt Citymanager Sven Hahn.

Mit der Tanzfläche wird Strom produziert

Statt wie in den vergangenen Jahren mit einer großen Illumination des Königsbaus Strom zu verbrauchen, werde man mit der Tanzfläche Strom produzieren. „Wenn wir ein bestimmtes Level an produziertem Strom erreicht haben, werden unsere Sponsoren – die Stadtwerke Stuttgart, BW-Bank und Königsbau Passagen – einen namhaften Betrag an die Aktion Weihnachten, die Benefizaktion der Stuttgarter Nachrichten, spenden“, sagt der Citymanager. Wie hoch die Menge an produziertem Strom sein muss und wie hoch die Spendensumme am Ende sein wird, steht noch nicht fest.

Dafür ist nun klar, wie das Programm auf dem Dancefloor aussehen wird. Zwischen 12 und 22 Uhr können die Passanten immer wieder zu Musik tanzen, die DJ Toni Disco auflegen wird. Zudem werden unter anderem die New York City Dance School (Hip-Hop/Swing/Cheerleader), die Floor Legendz (Breakdance) sowie Falabares und RoBeat (Hyperactive Beats) auftreten. Es gibt Workshops in Street Dance und Zumba. Toni Disco und MC Bruddaal werden um 18.45 Uhr ihren neuen Energie-Song zum Besten geben. Die Moderation rund um die Tanzfläche übernimmt Jens Pflüger, der seit 2017 beim Hessischen Rundfunk arbeitet.

Der Handel hat mit dem Mangel an Arbeitskräften zu kämpfen

Um 22 Uhr ist dann am Samstag nicht nur auf der Tanzfläche am Kunstmuseum Schluss, sondern auch in den Geschäften. Vergangenes Jahr hatten die Läden im Rahmen der Langen Einkaufsnacht noch bis 24 Uhr geöffnet. „Wir haben das lange diskutiert. Am Ende war die Mehrheit unserer Mitglieder für 22 Uhr“, sagt Hahn. „Wie in anderen Branchen auch hat der Handel mit dem Mangel an Arbeitskräften zu kämpfen.“ Und jede zusätzliche Schicht bedeute, dass man mehr Personal brauche. Hahn ist sich aber sicher, dass auch eine Lange Einkaufsnacht bis 22 Uhr ein Erfolg werden kann. Dazu beitragen soll, dass die Busse und Bahnen des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart (VVS) in Zone 1 am 5. November kostenlos benutzt werden können. „Gäste, die aus anderen Zonen kommen, lösen einfach eine Zone weniger“, sagt Sven Hahn.